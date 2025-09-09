Σουηδία: Κατέρρευσε on air η νέα υπουργός Υγείας

Η νεοδιορισμένη υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λαν, λιποθύμησε και κατέρρευσε την Τρίτη (9/9), ενώ βρισκόταν στο βήμα κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνέντευξης Τύπου.

Η Λαν χτύπησε το κεφάλι της στο αναλόγιο, προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

Άμεση ήταν η αντίδραση της ηγέτιδας των Χριστιανοδημοκρατών, Έμπα Μπους, και άλλων αξιωματούχων, που έσπευσαν να βοηθήσουν. Η υπουργός έλαβε πρώτες βοήθειες από προσωπικό ασφαλείας και απομακρύνθηκε προσωρινά από τον χώρο.

Σύμφωνα με το bno news, λίγο αργότερα, επέστρεψε και καθησύχασε τους παρευρισκόμενους δηλώνοντας:

«Αυτή δεν ήταν ακριβώς μια συνηθισμένη Τρίτη, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση του σακχάρου στο αίμα».

Η Ελίζαμπετ Λαν, δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας μόλις μία ημέρα μετά την αιφνίδια παραίτηση της προκατόχου της, Άκο Άνκαρμπεργκ Γιόχανσον.

Πηγή: bnonews.gr