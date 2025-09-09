Σουηδία: Κατέρρευσε on air η νέα υπουργός Υγείας

Η νεοδιορισμένη υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λαν, λιποθύμησε και κατέρρευσε την Τρίτη (9/9), ενώ βρισκόταν στο βήμα κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνέντευξης Τύπου.
Η Λαν χτύπησε το κεφάλι της στο αναλόγιο, προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.
Άμεση ήταν η αντίδραση της ηγέτιδας των Χριστιανοδημοκρατών, Έμπα Μπους, και άλλων αξιωματούχων, που έσπευσαν να βοηθήσουν. Η υπουργός έλαβε πρώτες βοήθειες από προσωπικό ασφαλείας και απομακρύνθηκε προσωρινά από τον χώρο.
Σύμφωνα με το bno news, λίγο αργότερα, επέστρεψε και καθησύχασε τους παρευρισκόμενους δηλώνοντας:
«Αυτή δεν ήταν ακριβώς μια συνηθισμένη Τρίτη, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση του σακχάρου στο αίμα».
Η Ελίζαμπετ Λαν, δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας μόλις μία ημέρα μετά την αιφνίδια παραίτηση της προκατόχου της, Άκο Άνκαρμπεργκ Γιόχανσον.
Πηγή: bnonews.gr
