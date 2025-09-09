Μενού

Σουηδία: Κατέρρευσε on air η νέα υπουργός Υγείας

Η Ελίζαμπετ Λαν, νεοδιορισμένη υπουργός Υγείας της Σουηδίας, λιποθύμησε σε συνέντευξη Τύπου.

σουηδή υπουργός
Η στιγμή της κατάρρευσης της Υπουργού | X / @BNODesk
Η νεοδιορισμένη υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λαν, λιποθύμησε και κατέρρευσε την Τρίτη (9/9), ενώ βρισκόταν στο βήμα κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνέντευξης Τύπου.

Η Λαν χτύπησε το κεφάλι της στο αναλόγιο, προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.

Άμεση ήταν η αντίδραση της ηγέτιδας των Χριστιανοδημοκρατών, Έμπα Μπους, και άλλων αξιωματούχων, που έσπευσαν να βοηθήσουν. Η υπουργός έλαβε πρώτες βοήθειες από προσωπικό ασφαλείας και απομακρύνθηκε προσωρινά από τον χώρο.

Σύμφωνα με το bno news, λίγο αργότερα, επέστρεψε και καθησύχασε τους παρευρισκόμενους δηλώνοντας:

«Αυτή δεν ήταν ακριβώς μια συνηθισμένη Τρίτη, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση του σακχάρου στο αίμα».

Η Ελίζαμπετ Λαν, δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας μόλις μία ημέρα μετά την αιφνίδια παραίτηση της προκατόχου της, Άκο Άνκαρμπεργκ Γιόχανσον.

Πηγή: bnonews.gr

