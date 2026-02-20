Σουρεάλ σύλληψη στην Ταϊλάνδη: Αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε λιοντάρια - «Συνεχίστε να χορεύετε»

Ίσως και το πιο σουρεάλ σκηνικόι σύλλυψης εκτυλίχθηκε στην Ταϊλάνδη, καθώς αστυνομικοί «τρύπωσαν» μεταμφιασμένοι, σε παραδοσιακό γλέντι για να πιάσουν καταζητούμενο διαρρήκτη.

Για να περάσουν απαρατήρητοι, ντύθηκαν λιοντάρια και φόρεσαν παραδοσιακές κινεζικές στολές συμμετέχοντας σε θίασο παραδοσιακού χορού.

Όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια πανηγυριού σε ναό. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Βασιλική Αστυνομία της Ταϊλάνδης, αστυνομικοί, «ένστολοι» χόρευαν ανάμεσα στο πλήθος, περιμένοντας την εμφάνιση του υπόπτου.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν ακόμη και από το εσωτερικό της στολής, ακούγεται αστυνομικός να λέει: «Υπομονή, δεν έχουμε δει ακόμη τον στόχο… Συνεχίστε να χορεύετε». Λίγο αργότερα, όταν ο άνδρας πλησίασε ανυποψίαστος, οι αστυνομικοί αποκάλυψαν την ιδιότητά τους και τον ακινητοποίησαν, φωνάζοντας «Αστυνομία! Μείνε κάτω!».

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον 33χρονο συλληφθέντα ο οποίος καταζητούνταν για διαρρήξεις στην οικία ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας επί τρεις συνεχόμενες ημέρες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κάμερες ασφαλείας τον είχαν καταγράψει μέσα στο σπίτι, ακόμη και να χαμογελά προς τον φακό.

Σε διάλογο που καταγράφηκε μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε ότι εισήλθε δύο φορές στο σπίτι, ενώ την τρίτη έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Όπως δήλωσε στους αστυνομικούς, είχε κάνει χρήση «γιάμπα» – ενός ισχυρού διεγερτικού ναρκωτικού που κυκλοφορεί ευρέως στην περιοχή γεγονός που, όπως είπε, τον έκανε να φοβηθεί όταν έγινε αντιληπτός.

Η αστυνομία έκανε λόγο για στοχευμένη επιχείρηση, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, η οποία οδήγησε τελικά στη σύλληψη του καταζητούμενου.