«Σπασμένο τηλέφωνο» στη Μέση Ανατολή: Η Βρετανία συγχαίρει Τραμπ για τις συνομιλίες, το Ιράν διαψεύδει

Εποικοδομητικές συνομιλίες ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν είναι ευπρόσδεκτες, καθώς η Βρετανία θέλει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς και να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ερωτηθείς σχετικά με την ανακοίνωση του Τραμπ ότι αναβάλλει πλήγματα εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας έπειτα από «πολύ καλές» συνομιλίες του με την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε: «Οποιεσδήποτε πληροφορίες για εποικοδομητικές συνομιλίες είναι ευπρόσδεκτες».

«Ανέκαθεν λέγαμε ότι η ταχεία διευθέτηση του πολέμου είναι προς το παγκόσμιο συμφέρον και ότι χρειάζεται συγκεκριμένα να ανοίξει και πάλι το στενό του Χορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε δημοσιογράφους.

Ιράν: «Ο Τραμπ λέει ψέματα για να εξασφαλίσει χρόνο»

Από την άλλη, η Τεχεράνη διαψεύδει σχετικά με τη διεξαγωγή συνομιλιών, με το Ιρανικό ΥΠΕΞ να δηλώνει ότι δεν υπάρχει διάλογος με την Ουάσινγκτον.

«Τα σχόλια του Τραμπ στοχεύουν στη μείωση των τιμών της ενέργειας και στην εξασφάλιση χρόνου για την εφαρμογή των στρατιωτικών του σχεδίων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν «πρωτοβουλίες» από τις χώρες της περιοχής για τη μείωση των εντάσεων, αλλά ότι οι ανησυχίες τους θα πρέπει να παραπεμφθούν στην Ουάσινγκτον, «την πλευρά που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο».