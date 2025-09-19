Στα άκρα η κόντρα Γαλλίας - Μάλι: Διακόπτει την αντιτρομοκρατική συνεργασία

Η Γαλλία ανέστειλε την αντιτρομοκρατική συνεργασία της με το Μαλί και διέταξε δυο διπλωμάτες του κράτους της Αφρικής να εγκαταλείψουν την επικράτειά της σε αντίδραση στη σύλληψη τον Αύγουστο Γάλλου διπλωμάτη, ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο Κε ντ’ Ορσέ.

Οι δυο διπλωμάτες του Μαλί, που εργάζονται στην πρεσβεία και σε προξενείο στο Παρίσι, έχουν προθεσμία «ως αύριο Σάββατο» να φύγουν από τη Γαλλία, καθώς το Μπαμακό, σύμφωνα με την ίδια πηγή στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, κήρυξε personae non gratae, ή αλλιώς ανεπιθύμητα πρόσωπα, «πέντε μέλη» της γαλλικής πρεσβείας στο Μαλί, που εγκατέλειψαν ήδη τη χώρα του Σαχέλ την Κυριακή.

Τη 15η Αυγούστου, η στρατιωτική χούντα στο Μαλί, χώρα της δυτικής Αφρικής αντιμέτωπη με τη βία τζιχαντιστικών οργανώσεων για πάνω από μια δεκαετία, ανακοίνωσε τη σύλληψη Γάλλου που οι αρχές υποπτεύονται πως εργάζεται για «τη γαλλική υπηρεσία κατασκοπείας».

Κατηγορίες για προσπάθεια αποσταθεροποίησης

Οι αρχές του προέδρου Ασιμί Γκοϊτά κατηγορούν «ξένα κράτη» ότι βρίσκονται πίσω από προσπάθεια αποσταθεροποίησης των θεσμών από «μικροσκοπική ομάδα περιθωριακών στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας» του Μαλί.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις «ανυπόστατες κατηγορίες» και απαίτησε «την άμεση απελευθέρωση» του διπλωμάτη, μέλους του προσωπικού της πρεσβείας στην Μπαμακό.

Το Μαλί «παραβιάζει εσκεμμένα έναν από τους πιο θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου» με τις ενέργειες εναντίον «διπλωμάτη διαπιστευμένου» από τις ίδιες τις αρχές της αφρικανικής χώρας και «μπροστά σε μια ενέργεια τέτοιας βαρύτητας και τέτοιας εχθρότητας, η Γαλλία αποφάσισε να αναστείλει τη συνεργασία με το Μαλί στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας στη χώρα αυτή στην οποία συνέλαβε ως τη σύλληψή του ο υπάλληλος που κρατείται αυθαίρετα», είπε η πηγή στο γαλλικό ΥΠΕΞ.

«Ενημερώσαμε τις αρχές του Μαλί, μέσω του επιτετραμμένου τους στο Παρίσι, ότι θα ληφθούν και άλλα μέτρα σύντομα αν ο υπήκοος μας δεν απελευθερωθεί άμεσα», πρόσθεσε.