Στα άκρα ο παρεμβατισμός του Τραμπ στο Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι για δράση»

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εμμένοντας στο δόγμα παρεμβατισμού στο Ιράν, όπου προσπαθεί να υπονομεύσει το καθεστώς με την υποδαύλιση «αυθόρμητων» διαδηλώσεων, δήλωσε πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να λάβουν ακραία μέτρα.
Ανακοίνωσε μάλιστα την Παρασκευή ότι εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει τους προτετραμμένους από ξένα λόμπι διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν.
«Αν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social.
