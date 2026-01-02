Μενού

Στα άκρα ο παρεμβατισμός του Τραμπ στο Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι για δράση»

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εμμένοντας στο δόγμα παρεμβατισμού στο Ιράν, όπου προσπαθεί να υπονομεύσει το καθεστώς με υποκινούμενες διαδηλώσεις.

Reader symbol
Newsroom
Ο Τραμπ μέσα στο Air Force One
Ο Τραμπ μέσα στο Air Force One | AP
  • Α-
  • Α+

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εμμένοντας στο δόγμα παρεμβατισμού στο Ιράν, όπου προσπαθεί να υπονομεύσει το καθεστώς με την υποδαύλιση «αυθόρμητων» διαδηλώσεων, δήλωσε πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να λάβουν ακραία μέτρα.

Ανακοίνωσε μάλιστα την Παρασκευή ότι εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει τους προτετραμμένους από ξένα λόμπι διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν.

«Αν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ