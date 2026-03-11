Στενά του Ορμούζ: Εκκενώθηκε πλοίο που χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα»

Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά επί του πλοίου και να ωθήσει το πλήρωμα να εκκενώσει το πλοίο και να ζητήσει βοήθεια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου την Τετάρτη.

Το φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, «ζήτησε βοήθεια και το πλήρωμα εκκενώνει το σκάφος», ανέφερε η UKMTO, βρετανική στρατιωτική υπηρεσία που παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι το Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Χορμούζ, λίγο πριν από τις 05:30, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας, ενώ η υπηρεσία δεν έκανε λόγο για θύματα.