Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιμένει ότι θέλει να εισπράττει τέλη

Το Ιράν επανέλαβε ότι πρόθεσή του είναι να αρχίσει να εισπράττει τέλη για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ έπειτα από περίοδο 60 ημερών που οι διελεύσεις θα γίνονται ατελώς, δυνάμει της συμφωνίας με τις ΗΠΑ ώστε να δοθεί χρόνος προκειμένου οι δυο πλευρές να διαπραγματευτούν οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα Στενά «δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση», επέμεινε ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε αργά το βράδυ χθες Τετάρτη από την κρατική τηλεόραση. «Το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο Ορμούζ και, σίγουρα, θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, που δημοσιοποίησαν χθες τα μέρη, η Ισλαμική Δημοκρατία θα «λάβει μέτρα (...) για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων ατελώς για 60 ημέρες» από τη στρατηγική θαλάσσια αρτηρία, το κλείσιμο της οποίας από το Ιράν όταν ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου κλόνισε την παγκόσμια οικονομία.