Στη Βενετία, ζευγάρι απελάθηκε και πλήρωσε βαρύ πρόστιμο, γιατί κολύμπησε σε κανάλι

Αν έχεις επισκεφτεί έστω και μία φορά στη ζωή σου τη Βενετία, γνωρίζεις ήδη γιατί εκατομμύρια κόσμου επιλέγει να περάσει εκεί ένα μέρος των διακοπών του κάθε χρόνο. Αυτή η ιταλική πόλη με την ξεχωριστή ομορφιά, χτισμένη ανάμεσα σε κανάλια, αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση του τουρισμού - ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο - φαίνεται πως έχει δημιουργήσει πολλά και ενοχλητικά προβλήματα στους κατοίκους. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός, πως τους τελευταίους μήνες οι εκδρομείς που επισκέπτονται την πόλη για μια ημέρα, πληρώνουν είσοδο 10€.

