Στη φυλακή για 4,5 χρόνια και η γυναίκα του φιλέλληνα Γερουσιαστή, Μπομπ Μενέντεζ

Η σύζυγος του πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ Μπομπ Μενέντεζ, Ναντίν Μενέντεζ, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκιση για την πώληση της επιρροής του ισχυρού πολιτικού του Νιου Τζέρσεϋ σε αντάλλαγμα για δωροδοκίες σε μετρητά, ράβδους χρυσού και ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Σίντνεϊ Στάιν καταδίκασε τη 58χρονη Ναντίν Μενέντεζ, μετά την αρχική της (σ.σ. καταδίκη) τον Απρίλιο για συμπαιγνία από το 2018 έως το 2023 με τον σύζυγό της, τον πρώην δημοκρατικό πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, σε διάφορα σχέδια διαφθοράς, μερικά από τα οποία αφορούσαν τη βοήθεια προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, ο Στάιν την καταδίκασε σε τρία χρόνια επιτήρησης. Είπε ότι της επέδειξε επιείκεια εν μέρει λόγω της δίκης, της δύσκολης παιδικής της ηλικίας στο Λίβανο, των βίαιων συντρόφων της, της κατάστασης της υγείας της και της ηλικίας της.

Nadine Menendez sobs as she’s sentenced to 4.5 years behind bars in corruption scheme https://t.co/f025epydbe pic.twitter.com/UfAGGtuYSl — New York Post (@nypost) September 11, 2025

Ο Στάιν είπε ότι η ποινή φυλάκισης ήταν σημαντική για λόγους γενικής αποτροπής. «Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν συνέπειες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικαστής.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν να εκτίσει τουλάχιστον επτά χρόνια φυλάκισης, ενώ η Υπηρεσία Εποπτείας Εγκληματιών πρότεινε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών. Η δικηγόρος της Μενέντεζ, Σάρα Κρίσοφ, ζήτησε να εκτίσει μόνο ένα χρόνο φυλάκισης, επικαλούμενη τη δύσκολη ανάρρωσή της από καρκίνο του μαστού, ο οποίος διαγνώστηκε λίγο πριν από τη δίκη της πέρυσι, στην οποία επρόκειτο να δικαστεί μαζί με τον σύζυγό της. Τελικά, δικάστηκε ξεχωριστά.

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής της, η Ναντίν Μενέντεζ, κλαίγοντας, απευθύνθηκε στο δικαστήριο, κατηγορώντας εν μέρει τον σύζυγό της, λέγοντας ότι την είχε εξαπατήσει με την εξουσία και το κύρος του και ότι ένιωθε υποχρεωμένη να κάνει ό,τι ήθελε, όπως να τηλεφωνεί ή να συναντάται με συγκεκριμένα άτομα.

«Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι κάποιος της θέσης του θα με έβαζε σε αυτή τη θέση», είπε, αν και αναγνώρισε ότι, εκ των υστέρων, ήταν ενήλικη και θα έπρεπε να το είχε καταλάβει.

Με πληροφορίες από το Associated Press