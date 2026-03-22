Στη Γάνδη βγάζουν σιδερώστρες στο δρόμο και δεν είναι αυτό που νομίζεις

Είναι τρελοί αυτοί οι Βέλγοι, θα έλεγε κάποιος που θα ερχόταν για πρώτη φορά σε μια πόλη σαν τη Γάνδη, μια ατάκα που θυμόμαστε όλοι από τον Αστερίξ, αλλά μια χαρά ταιριάζει και με ορισμένες σύγχρονες καταστάσεις που συμβαίνουν στο Βέλγιο. Αναφερόμαστε φυσικά, στις νέες χρήσεις για τις σιδερώστρες που έχουν σκεφτεί οι φοιτητές του πανεπιστημίου της Γάνδης και έχει γίνει πια, μια παράδοση για όλη την πόλη.

Η βασική χρήση

Την Πρωτοχρονιά, ο δήμος προσφέρει δωρεάν ποτά σε όλους, αλλά συνήθως δεν υπάρχουν τραπέζια για όλους. Το πρόβλημα λύνεται, με τους κατοίκους να φέρνουν τις σιδερώστρες τους και να τις χρησιμοποιούν σαν αυτοσχέδια τραπέζια! Μεταφέρονται εύκολα, ρυθμίζονται στο ύψος που θέλεις και χωράνε πολλά ποτά! Δεν το λες και κακή ιδέα.

Δεν είναι μόνο η Πρωτοχρονιά

Η συνήθεια αυτή έχει εξαπλωθεί και σε μικρότερα πάρτι δρόμου ή γειτονιάς, που γίνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου, καθώς είναι η πιο πρακτική λύση για «όρθιο» ποτό χωρίς έξοδα. Συχνά το βλέπουμε και σε μουσικά φεστιβάλ, εντός και εκτός της Γάνδης!

Το λένε Patersholfeesten

Πρόκειται για φεστιβάλ παραδοσιακών προϊόντων που γίνεται τον Αύγουστο. Εκεί οι θαμώνες απολαμβάνουν τα gestreken mastellen, τα παραδοσιακά ψωμάκια που αλείφονται με βούτυρο και καστανή ζάχαρη και στη συνέχεια σιδερώνονται με κανονικά σίδερα για να καραμελώσουν!