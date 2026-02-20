Στη Μεσόγειο το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου: Σε λίγα 24ωρα στη Μέση Ανατολή το Ford των ΗΠΑ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμερικανικής δύναμης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ «τήρησε την υπόσχεσή του» και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald R. Ford βρίσκεται στη Μεσόγειο.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, η εξέλιξη της επιχείρησης επιβεβαιώνεται από τη στίγμα που εκπέμπουν τα πλοία συνοδείας της ομάδας κρούσης. Συγκεκριμένα, ιστοσελίδες παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας κατέγραψαν το αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke, USS Mahan, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δύναμης κρούσης του Gerald R. Ford, να διασχίζει τα Στενά του Γιβραλτάρ.

Είναι θέμα 24ωρών για την αρμάδα να μπει στη Μέση Ανατολή, και σηματοδοτεί την έναρξη του σχεδίου των ΗΠΑ για ανάπτυξη ισχύος στην περιοχή.

‼️BREAKING 🇺🇸🇮🇷



USS Mahan DDG-72, assigned to the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group CSG-12, is reportedly starting its eastbound transit through the Strait of Gibraltar into the Mediterranean Sea, according to MarineTraffic. pic.twitter.com/5ZBmb54v5A — Defense Intelligence (@DI313_) February 20, 2026