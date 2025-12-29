Μενού

Στη Σουηδία, άνοιξε εμπορικό κέντρο που μετατρέπει σκουπίδια σε στυλάτα ρούχα

Η Σουηδία παρατείνει τη ζωή ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ, δημιουργώντας ένα εμπορικό κέντρο αποκλειστικά για ανακυκλωμένα ή second hand προϊόντα.

Σουηδία
Εμπορικό κέντρο στη Σουηδία | Shutterstock
Στην εποχή του fast fashion και της υπερκατανάλωσης, εκατομμύρια τόνοι ρούχων, ηλεκτρονικών και επίπλων καταλήγουν κάθε χρόνο στις χωματερές. Τα πρότυπα των social media, το influencing, η έλλειψη ορίων ή αγοραστικής συνείδησης και η ανάγκη να αποκτάμε συνεχώς όλο και περισσότερα, μας οδηγούν συχνά σε υπερβολικές ή ανούσιες αγορές. Κάπως έτσι, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη φυσικών πόρων και η ατελείωτη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

