Στη Σουηδία, άνοιξε εμπορικό κέντρο που μετατρέπει σκουπίδια σε στυλάτα ρούχα

Στην εποχή του fast fashion και της υπερκατανάλωσης, εκατομμύρια τόνοι ρούχων, ηλεκτρονικών και επίπλων καταλήγουν κάθε χρόνο στις χωματερές. Τα πρότυπα των social media, το influencing, η έλλειψη ορίων ή αγοραστικής συνείδησης και η ανάγκη να αποκτάμε συνεχώς όλο και περισσότερα, μας οδηγούν συχνά σε υπερβολικές ή ανούσιες αγορές. Κάπως έτσι, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη φυσικών πόρων και η ατελείωτη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

