Στη Σουηδία, άνοιξε εμπορικό κέντρο που μετατρέπει σκουπίδια σε στυλάτα ρούχα

Στην εποχή του fast fashion και της υπερκατανάλωσης, εκατομμύρια τόνοι ρούχων, ηλεκτρονικών και επίπλων καταλήγουν κάθε χρόνο στις χωματερές. Τα πρότυπα των social media, το influencing, η έλλειψη ορίων ή αγοραστικής συνείδησης και η ανάγκη να αποκτάμε συνεχώς όλο και περισσότερα, μας οδηγούν συχνά σε υπερβολικές ή ανούσιες αγορές. Κάπως έτσι, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη φυσικών πόρων και η ατελείωτη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Λιάγκας για Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους μας»
- Συναγερμός για τη γρίπη: «Πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα», λέει η Παγώνη - Οδηγίες προφύλαξης
- Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στα δημοσιεύματα πως είναι σε σχέση με την κόρη της Βανδή
- Η στιγμή που αγρότες κλείνουν παρακαμπτήριες στη Νίκαια: Ένταση αλλά και στήριξη από οδηγούς
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.