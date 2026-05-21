Στίβεν Κόλμπερτ: Τίτλοι τέλους για το The Late Show μετά από 33 χρόνια

Τελευταία αυλαία πέφτει απόψε (21/05) για το The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ να αποχαιρετά το κοινό του CBS έπειτα από χρόνια επιτυχημένης πορείας και έντονης πολιτικής σάτιρας απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το τέλος της ιστορικής εκπομπής, που βρισκόταν στον αέρα για 33 χρόνια, είχε ανακοινωθεί από το περασμένο καλοκαίρι, λίγο μετά τις δηλώσεις του Κόλμπερτ περί «τεράστιας δωροδοκίας» αναφορικά με τη συμφωνία 16 εκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στη μητρική εταιρεία του CBS, Paramount Global, και τον Τραμπ, για υπόθεση που αφορούσε συνέντευξη της Kamala Harris.

Το CBS υποστηρίζει πως η διακοπή της εκπομπής ήταν καθαρά οικονομική απόφαση και δεν σχετίζεται με τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance Media, ύψους 8,4 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, πολλοί, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Κόλμπερτ, θεωρούν ότι πίσω από την απόφαση κρύβονται πολιτικές πιέσεις, καθώς ο Τραμπ είχε επανειλημμένα επιτεθεί δημόσια στον παρουσιαστή και στο δίκτυο.

Στις τελευταίες εκπομπές παρέλασαν μεγάλα ονόματα όπως ο Barack Obama, ο Tom Hanks και η Oprah Winfrey, ενώ συγκινητική ήταν και η παρουσία των Τζίμι Κίμελ, Σεθ Μάγιερς, Τζίμι Φάλον και Τζον Όλιβερ, που βρέθηκαν στο πλευρό του.

Ο Κόλμπερτ, που έγινε γνωστός μέσα από το The Daily Show και αργότερα από το The Colbert Report, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής με νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ.