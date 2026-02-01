Μενού

Στην Αμερική του Τραμπ «η τρομοκρατία είναι παντού»: Το λεξικό του φόβου

Πώς η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τον όρο «τρομοκρατία» ώστε να χωρά διαφωνίες, διαδηλώσεις και αντιπάλους — και τι σημαίνει αυτό για τη δημοκρατία.

Παναγιώτα Σιδερία
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | Getty Images
Στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, η λέξη «τρομοκρατία» έχει αποκτήσει ελαστικότητα και τελικά χωράει μέσα της σχεδόν τα πάντα. Από διαδηλωτές μέχρι βανδαλισμούς σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, κι από ναρκοπλοία μέχρι… όποιον απλώς δεν συμπαθεί η Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα.

Η ιστορία ξεκινά με δύο θανάτους στη Μινεάπολη: του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ. Και οι δύο σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες, και οι δύο βαφτίστηκαν «εγχώριοι τρομοκράτες» πριν καν στεγνώσουν τα δελτία τύπου.

Μικρή λεπτομέρεια: τα βίντεο των περιστατικών δεν υποστηρίζουν ιδιαίτερα την επίσημη αφήγηση — αλλά αυτό δεν φαίνεται να χαλάει το κυβερνητικό momentum.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει μια απλή, πρακτική λογική: Αν διαμαρτύρεσαι, είσαι ύποπτος. Αν διαφωνείς, είσαι επικίνδυνος. Αν φωνάζεις, είσαι τρομοκράτης. Και κάπως έτσι, η Πρώτη Τροπολογία μοιάζει πλέον περισσότερο με υποσημείωση παρά με θεμέλιο.

Η «μυστική» βάση δεδομένων που κανείς δεν παραδέχεται

Το αποκορύφωμα; Ένας μασκοφόρος πράκτορας της ICE στο Πόρτλαντ ακούγεται σε βίντεο να λέει: «Έχουμε μια ωραία μικρή βάση δεδομένων όπου σε θεωρούν εγχώριο τρομοκράτη».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έσπευσε να διορθώσει: «Δεν υπάρχει τέτοια βάση δεδομένων που να διαχειριζόμαστε εμείς».

Το «εμείς» βέβαια αφήνει ανοιχτό το ερώτημα: ποιος τη διαχειρίζεται τότε;

«Τρομοκρατία παντού»

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση συνεχίζει να βλέπει «αριστερή τρομοκρατία» παντού. Ο Τραμπ έστειλε ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Πόρτλαντ για να «συντρίψουν» τη ριζοσπαστική βία, ενώ βανδαλισμούς σε Tesla τους βάφτισε επίσης «τρομοκρατία». Και αν στο εσωτερικό η κατάσταση μοιάζει υπερβολική, στο εξωτερικό η φαντασία απογειώνεται.

Ο πόλεμος κατά των «ναρκο-τρομοκρατών» περιλαμβάνει καταστροφή πλοίων και εξωδικαστικές εκτελέσεις, σε μια γκρίζα ζώνη όπου η εθνική ασφάλεια συναντά το δικαστικό σύστημα και οι ειδικοί σηκώνουν τα χέρια ψηλά.

Η υπόθεση Μαδούρο —η απαγωγή του από αμερικανικές δυνάμεις και η φυλάκισή του στη Νέα Υόρκη— είναι άλλο ένα επεισόδιο στο ίδιο σίριαλ. Το ειρωνικό twist; Οι ΗΠΑ συνεργάζονται τώρα με την πρώην αντιπρόεδρό του.

Ακόμη και το Κογκρέσο λέει «φτάνει»

Ακόμη και στο Κογκρέσο, η υπομονή εξαντλείται. Ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση χάνει την αξιοπιστία της όταν αποκαλεί ειρηνικούς διαδηλωτές «τρομοκράτες».

Η ειδικός εθνικής ασφάλειας Ζουλιέτ Καγιέμ το συνοψίζει εύστοχα: όταν μια κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον όρο για να περιγράψει οποιονδήποτε την επικρίνει, τότε δεν έχουμε πρόβλημα ορισμού — έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας.

Γιατί η τρομοκρατία έχει συγκεκριμένο νομικό ορισμό στις ΗΠΑ: πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο ζωές, παραβιάζουν νόμους και στοχεύουν στον εκφοβισμό του πληθυσμού ή της κυβέρνησης.

Όταν όμως η λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει… τα πάντα, τότε τελικά δεν περιγράφει τίποτα. Και κάπως έτσι, η Αμερική της δεύτερης θητείας Τραμπ μοιάζει να έχει βρει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να αφοπλίσει μια κοινωνία: όχι με όπλα, αλλά με λέξεις.

