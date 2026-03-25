Στην Κίνα ο Τραμπ στις 14-15 Μαΐου: Η αναβολή λόγω πολέμου και το ραντεβού με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσημα ότι η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο επαναπρογραμματίστηκε για τις 14 και 15 Μαΐου. Η συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, που αρχικά αναμενόταν την άνοιξη, αναβλήθηκε λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου,Λέβιτ, επιβεβαίωσε τις ημερομηνίες, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι η Ουάσινγκτον αναμένει το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων μέχρι τότε. «Υπολογίζαμε πάντα τη διάρκεια της επιχείρησης σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Μπορείτε να κάνετε τον υπολογισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι το ταξίδι θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στη διπλωματική κανονικότητα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψη «σημαντικό γεγονός» μέσω του Truth Social, ενώ προανήγγειλε και την ανταποδοτική φιλοξενία του προέδρου Σι στην Ουάσινγκτον αργότερα εντός του έτους. Αυτή θα είναι η πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών μετά την εμπορική εκεχειρία που συμφώνησαν στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο.