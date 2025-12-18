Στην «κούρσα» εξοπλισμών η Ουκρανία: Έρχεται ο νέος πύραυλος Flamingo

Τη στιγμή που δέχεται αλλεπάλληλες ρωσικές επιθέσεις, η Ουκρανία συνεχίζει να αναπτύσσει τους εξοπλισμούς της και να επιταχύνει την εγχώρια παραγωγή όπλων που μπορούν να πλήξουν ακόμα και τη Μόσχα.

Μια σχετική εγκατάσταση επισκέφθηκε το BBC, μια μυστική τοποθεσία όπου η Ουκρανία κατασκευάζει ένα από τα πιο πρόσφατα όπλα της: τον πύραυλο cruise «Flamingo».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η χώρα του παράγει πλέον η ίδια πάνω από το 50% των όπλων που χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ενώ σχεδόν όλο το απόθεμά της σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς είναι εγχώριας παραγωγής.

Ουκρανία: Στη μάχη με υπερσύγχρονο οπλοστάσιο

Στην αρχή του πολέμου, η Ουκρανία βασιζόταν κυρίως στο απαρχαιωμένο οπλοστάσιό της από τη σοβιετική εποχή. Η στρατιωτική υποστήριξη της Δύσης βοήθησε στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, όμως σήμερα η χώρα έχει εξελιχθεί σε πρωτοπόρο διεθνώς στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων, όπως τα ρομπότ και τα drones.

Τώρα, με τους εγχώριας παραγωγής πυραύλους cruise διευρύνει ακόμη περισσότερο το οπλοστάσιο μεγάλου βεληνεκούς της.

Ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας είναι η Ιρίνα Τερέχ, επικεφαλής τεχνική διευθύντρια της Fire Point, μιας εκ των μεγαλύτερων κατασκευαστών drones και πυραύλων της Ουκρανίας, το λατινικό μότο της οποίας μεταφράζεται ως «αν όχι εμείς, τότε ποιος».

Η 33χρονη Τερέχ -που είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική, αλλά τώρα πλέον έχει αφοσιωθεί στη διάλυση της ρωσικής πολεμικής μηχανής- μιλά για τον γιγάντιο πύραυλο, ο οποίος -όπως λέει- είναι βαμμένος μαύρος και όχι ροζ (όπως τα πρώτα πρωτότυπα) «επειδή καταβροχθίζει το ρωσικό πετρέλαιο».

Ο πύραυλος μοιάζει με τον γερμανικό V1 του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Διαθέτει έναν μεγάλο αεριωθούμενο κινητήρα τοποθετημένο πάνω σε έναν σωλήνα μήκους όσο ένα λεωφορείο του Λονδίνου.

Η Ουκρανία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί τους Flamingo στη μάχη, αν και η εταιρεία δεν επιβεβαιώνει συγκεκριμένους στόχους που έχουν πληγεί με αυτούς.

Ο πύραυλος cruise Flamingo είναι όπλο «βαθέος πλήγματος», τα οποία οι χώρες της Δύσης έχουν διστάσει μέχρι τώρα να παράσχουν στην Ουκρανία. Λέγεται ότι έχει εμβέλεια 3.000 χλμ., αντίστοιχη με αυτήν ενός αμερικανικού Tomahawk – το πιο προηγμένο και ακριβό όπλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αρνηθεί να παράσχει στην Ουκρανία.