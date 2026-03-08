Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Μακρόν - Συνάντηση και με τον Μητσοτάκη

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα επισκεφθεί την Κύπρο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η Γαλλία, να υπενθυμιστεί, έστειλε αμυντικά συστήματα και μια φρεγάτα στο νησί την περασμένη εβδομάδα, αφού η βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι επλήγη από drone.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Μακρόν, αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Το Ελιζέ ανέφερε ότι η επίσκεψη είχε ως στόχο να δείξει την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας προς την Κύπρο, μέλος της ΕΕ, προκειμένου να «ενισχύσει την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο».

Ο Μακρόν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή θα είναι «αυστηρά αμυντική» προς υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων της.