Μενού

Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Μακρόν - Συνάντηση και με τον Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να βρεθεί στην Κύπρο τη Δευτέρα (09/03), αλλά και να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Reader symbol
Newsroom
Εμανουέλ Μακρόν
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν | ΑΠΕ-ΜΠΕ/THOMAS SAMSON
  • Α-
  • Α+

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα επισκεφθεί την Κύπρο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. 

Η Γαλλία, να υπενθυμιστεί, έστειλε αμυντικά συστήματα και μια φρεγάτα στο νησί την περασμένη εβδομάδα, αφού η βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι επλήγη από drone. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Μακρόν, αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Το Ελιζέ ανέφερε ότι η επίσκεψη είχε ως στόχο να δείξει την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας προς την Κύπρο, μέλος της ΕΕ, προκειμένου να «ενισχύσει την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο».

Ο Μακρόν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή θα είναι «αυστηρά αμυντική» προς υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων της.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ