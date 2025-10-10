Στην Maria Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα.

Η Ματσάδο, γνωστή για τον πολιτικό και κοινωνικό της αγώνα στη Βενεζουέλα, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρηνικής πολιτικής αλλαγής στη χώρα της.

Το Νόμπελ Ειρήνης θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά και διεθνώς συμβολικά βραβεία, που κάθε χρόνο αναγνωρίζει την προσφορά ατόμων ή οργανισμών στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025