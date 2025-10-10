Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα.
Η Ματσάδο, γνωστή για τον πολιτικό και κοινωνικό της αγώνα στη Βενεζουέλα, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρηνικής πολιτικής αλλαγής στη χώρα της.
Το Νόμπελ Ειρήνης θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά και διεθνώς συμβολικά βραβεία, που κάθε χρόνο αναγνωρίζει την προσφορά ατόμων ή οργανισμών στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
- Λύθηκε το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα: Έτσι μεταφέρθηκαν τα τεράστια κεφάλια πριν 900 χρόνια
- Στην Maria Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης
- Έσφαξαν τον Αντώνη στο West End για ένα ρολόι Vercace και τσάντα Lacoste: Ο φόνος του Έλληνα που συγκλόνισε τη Βρετανία
- «Σου βάζω 1/10»: Η τρομερά προσβλητική τύπισσα από το First Dates που εξόργισε τον κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.