Μενού

Στην Maria Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης

Απονεμήθηκε στην Maria Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης.

Reader symbol
Newsroom
νομπελ-ειρηνης-2025
Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο | The Nobel Prize
  • Α-
  • Α+

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα.

Η Ματσάδο, γνωστή για τον πολιτικό και κοινωνικό της αγώνα στη Βενεζουέλα, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρηνικής πολιτικής αλλαγής στη χώρα της.

Το Νόμπελ Ειρήνης θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά και διεθνώς συμβολικά βραβεία, που κάθε χρόνο αναγνωρίζει την προσφορά ατόμων ή οργανισμών στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ