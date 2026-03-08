Μενού

Στην τελική ευθεία για την εκλογή νέου Ανώτατου Ηγέτη το Ιράν: «Σχεδόν πλήρης συναίνεση»

Πολύ κοντά φαίνεται πως είναι το Ιράν στην εκλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ. Τι αναφέρουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Έχει επιτευχθεί σχεδόν πλήρης συναίνεση για τον διάδοχο του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ» δήλωσε σήμερα, Κυριακή (08/03), το μέλος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων, Αγιατολάχ Μοχάμεντμεχντί Μιρμπακέρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Αυτό, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Είπε, ωστόσο, ότι «ορισμένα εμπόδια» πρέπει να επιλυθούν σχετικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το όργανο που έχει αναλάβει τον διορισμό του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν είχε μια μικρή διαφωνία σχετικά με το εάν πρέπει να γίνει η ανακοίνωση με την τυπική διαδικασία, ή, λόγω του πολέμου να μην τηρηθούν τα αναμενόμενα. 

Σημειώνεται πως το Ισραήλ έχει δηλώσει πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης θα γίνει, και αυτός, στόχος δολοφονίας, όπως και κάθε ηγετικό στέλεχος του Ιράν/

