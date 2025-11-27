Στην Τουρκία ο Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι - Σήμερα η συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε σήμερα στην Τουρκία για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο, γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνει στο παπικό αεροπλάνο.
Ο αμερικανός πάπας έφθασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα. Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.
Στην τελετή υποδοχής θα παρίσταται κατόπιν προσκλήσεως του Τούρκου προέδρου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
