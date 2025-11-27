Μενού

Στην Τουρκία ο Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι - Σήμερα η συνάντηση με τον Ερντογάν

Λίγο πριν από τις 12 προσγειώθηκε στην Άγκυρα το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πάπα Λέοντα στην Τουρκία και τον Λίβανο.

Reader symbol
Newsroom
παπας-λεων-τουρκια
Ο πάπας Λέων ΙΔ επισκέφθηκε την Τουρκία | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε σήμερα στην Τουρκία για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο, γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνει στο παπικό αεροπλάνο.

Ο αμερικανός πάπας έφθασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα. Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

Στην τελετή υποδοχής θα παρίσταται κατόπιν προσκλήσεως του Τούρκου προέδρου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ