Στις ΗΠΑ για τετραήμερη επίσκεψη Κάρολος και Καμίλα – Επίσημη υποδοχή στον Λευκό Οίκο

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα έφθασαν χθες στις ΗΠΑ για τετραήμερη επίσκεψη, η οποία προσέλαβε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά την εισβολή ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και λόγω των εντάσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία και είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας έφθασε στην στρατιωτική βάση Άντριους γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα). Η επίσκεψη ξεκινά με μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι δεδηλωμένος θαυμαστής του Βρετανού μονάρχη, και περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου κι ένα πολυτελές δείπνο στον Λευκό Οίκο. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν επίσης στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια.

Περίπου ένα δίωρο μετά την άφιξη του ζεύγους στην Ουάσινγκτον, το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, υποδέχτηκαν στον Λευκό Οίκο, τον Κάρολο και την Καμίλα.

Στη συνέχεια, τα δύο ζευγάρια πήραν τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο ενώ αργότερα προγραμματιζόταν μια σύντομη ξενάγηση στους κήπους του Λευκού Οίκου όπου θα έβλεπαν τις κυψέλες που πρόσφατα τοποθετήθηκαν εκεί.

Σήμερα, Τρίτη ο βασιλιάς Κάρολος και ο Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχουν σε σειρά επίσημων εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων μια στρατιωτική παρέλαση στον Λευκό Οίκο. Ο Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο ενώ θα παρακαθίσει με τον Αμερικανό πρόεδρο σε επίσημο δείπνο.