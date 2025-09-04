Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το έργο του υποθαλάσσιου καλωδίου των 1,9 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διεξάγει έρευνα για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με το έργο κατασκευής του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου Great Sea Interconnector, συνολικού προϋπολογισμού 1,9 δισ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η αρμόδια εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Το έργο, που υλοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ, προβλέπει τη σύνδεση των ευρωπαϊκών και κυπριακών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με μελλοντική επέκταση προς το Ισραήλ.

Παρά τις φιλοδοξίες του, το έργο έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες καθυστερήσεις, ενώ η Λευκωσία έχει ζητήσει επίσημες διευκρινίσεις για το κόστος και τη βιωσιμότητά του.

Η Ελλάδα, παρά τις αναφορές περί παγώματος του έργου λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών παραμέτρων, επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η EPPO επιβεβαίωσε με γραπτή δήλωσή της στο Reuters ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, χωρίς να αποκαλύπτει περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της διαδικασίας.

Ο ΑΔΜΗΕ, που ανέλαβε το έργο το 2023 αντικαθιστώντας κυπριακό φορέα, αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για την έρευνα.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο επίτροπος για δημοσιονομικά θέματα και την καταπολέμηση της απάτης στην Κύπρο, Piotr Serafin, απέφυγε να σχολιάσει, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO, ενώ ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική ανησυχία από το γραφείο του.

Με την ολοκλήρωσή του, το Great Sea Interconnector αναμένεται να αποτελέσει το μακρύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο, με μήκος 1.240 χιλιομέτρων και βάθος που φτάνει τα 3.000 μέτρα.