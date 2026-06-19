Στο Μιλάνο, οδηγοί τραμ κατηγορούνται ότι σχολίαζαν σώματα γυναικών μέσω φωτογραφιών από τις κάμερες ασφαλείας

Υπάρχουν στιγμές που μια είδηση σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσο δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε ως κοινωνία. Γιατί όσο κι αν μιλάμε για ισότητα, σεβασμό και ίδια δικαιώματα, υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω - όχι μακριά από εμάς - που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν «σώματα» προς παρατήρηση και σχολιασμό.

Τις τελευταίες ώρες, έχει δει το φως της δημοσιότητας μια υπόθεση που έρχεται από το Μιλάνο, όπου μια ομάδα οδηγών τραμ κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε παράνομα υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να απομονώνει εικόνες γυναικών επιβατισσών και να τις μοιράζεται σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr