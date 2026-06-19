Μενού

Στο Μιλάνο, οδηγοί τραμ κατηγορούνται ότι σχολίαζαν σώματα γυναικών μέσω φωτογραφιών από τις κάμερες ασφαλείας

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην Ιταλία, καθώς γυναίκες φέρονται να γίνονταν αντικείμενο σεξιστικών σχολίων από άνδρες οδηγούς τραμ.

Reader symbol
Newsroom
Τραμ στο Μιλάνο
Τραμ στο Μιλάνο | Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Υπάρχουν στιγμές που μια είδηση σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσο δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε ως κοινωνία. Γιατί όσο κι αν μιλάμε για ισότητα, σεβασμό και ίδια δικαιώματα, υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω - όχι μακριά από εμάς - που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν «σώματα» προς παρατήρηση και σχολιασμό.

Τις τελευταίες ώρες, έχει δει το φως της δημοσιότητας μια υπόθεση που έρχεται από το Μιλάνο, όπου μια ομάδα οδηγών τραμ κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε παράνομα υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να απομονώνει εικόνες γυναικών επιβατισσών και να τις μοιράζεται σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ