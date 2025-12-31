Μενού

Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος με πρόβλημα στην καρδιά: Τρεις ώρες χειρουργείο λόγω «επιπλοκών»

O Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ρομπέρτο Κάρλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της χώρας του λόγω προβλήματος στην καρδιά.

Ο Βραζιλιάνος Ρομπέρτο Κάρλος | Shutterstock
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο πρώην άσσος της Εθνικής Βραζιλίας και της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος λόγω καρδιακού προβλήματος.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, εκ των κορυφαίων αριστερών μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Βραζιλίας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες λόγω «επιπλοκών».

Ο Βραζιλιάνος πήγε για ιατρική εξέταση στο πόδι του, στο οποίο είχε έναν μικρό θρόμβο. Διαπιστώθηκε πως είχε πρόβλημα στην καρδιά και έπρεπε να χειρουργηθεί.

Σύμφωνα με την AS, η επέμβαση έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, ωστόσο διήρκησε περίπου τρεις ώρες εξαιτίας αυτών των επιπλοκών.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. 

 

ΚΟΣΜΟΣ