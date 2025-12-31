Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος με πρόβλημα στην καρδιά: Τρεις ώρες χειρουργείο λόγω «επιπλοκών»

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο πρώην άσσος της Εθνικής Βραζιλίας και της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος λόγω καρδιακού προβλήματος.
Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, εκ των κορυφαίων αριστερών μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Βραζιλίας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες λόγω «επιπλοκών».
Ο Βραζιλιάνος πήγε για ιατρική εξέταση στο πόδι του, στο οποίο είχε έναν μικρό θρόμβο. Διαπιστώθηκε πως είχε πρόβλημα στην καρδιά και έπρεπε να χειρουργηθεί.
Σύμφωνα με την AS, η επέμβαση έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, ωστόσο διήρκησε περίπου τρεις ώρες εξαιτίας αυτών των επιπλοκών.
Ο Ρομπέρτο Κάρλος βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.
- Επέστρεψε το έθιμο του «βαρελιού» μετά από 90 χρόνια - Πώς καθιερώθηκε
- Ο καθιερωμένος καφές στο Da Capo, το όριο του 5% για τη Βουλή και οι ευχές της Κίμπερλι
- Λιάγκας: «Γράψτε και πείτε ό,τι θέλετε, βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα, να ρέει»
- Χάιντι Κλουμ: Ο φωτογραφικός φακός την «τσάκωσε» τόπλες σε παραλία της Καραϊβικής
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.