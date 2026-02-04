Στο Ομάν και όχι την Τουρκία ξεκινούν αύριο οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας πλέον προγραμματίζεται να γίνουν αύριο στο Ομάν - και όχι στην Τουρκία -, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) μέσω X ο ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον κ. Ραβίντ.

🇺🇸🇮🇷🇴🇲NEW: The nuclear talks between the U.S. and Iran are expected to take place in Oman on Friday, an Arab source told me

🚨The source said the Trump administration agreed to the Iranian request to move the talks from Turkey

🚨Negotiations are still ongoing about whether Arab… https://t.co/jnMGI6P39i — Barak Ravid (@BarakRavid) February 4, 2026

Η αξίωση της Τεχεράνης περί αλλαγής της ατζέντας αλλά και του τόπου διεξαγωγής των συνομιλιών εγείρει ανησυχία για ενδεχόμενο διπλωματικό ναυάγιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Περιφερειακοί παράγοντες καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης που έχει οδηγήσει σε εκατέρωθεν απειλές για αεροπορικά πλήγματα.

Χθες, αμερικανικό μαχητικό F-35 κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα.

Ακολούθως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στο Fox News πως οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν αργότερα αυτήν την εβδομάδα, επαναλαμβάνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ «έχει αρκετές επιλογές στο τραπέζι και η χρήση στρατιωτικής βίας είναι μια από αυτές».

Χθες Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, είναι πιθανό «να γίνουν κακά πράγματα».

Ιρανική διπλωματική πηγή ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν είναι ούτε αισιόδοξη ούτε απαισιόδοξη ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν είναι αδιαπραγμάτευτες και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο.