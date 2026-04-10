Στο τραπέζι ΗΠΑ και Ιράν με φόντο την «εύθραυστη» εκεχειρία: Πετρέλαιο με το σταγονόμετρο από το Ορμούζ

Η εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δέχθηκε ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις την Παρασκευή, μια μέρα πριν τις προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, καθώς η Ουάσιγκτον κατηγόρησε την Τεχεράνη για παραβίαση των υποσχέσεων σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, για τις οποίες το Ιράν ισχυρίστηκε ότι παραβιάζουν την εκεχειρία.

Όπως αναφέρει το Reuters, δεν υπήρχε κανένα σημάδι ότι το Ιράν θα άρει τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό του Στενού που έχει προκαλέσει τη χειρότερη διακοπή στην ιστορία των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Η Τεχεράνη επισήμανε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες περιλάμβαναν τις σφοδρότερες επιθέσεις του πολέμου την Τετάρτη, ως βασικό σημείο διαφωνίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Πέμπτη ότι το Ιράν έκανε «πολύ κακή δουλειά» όσον αφορά τη διέλευση πετρελαίου από το στενό. «Δεν είναι αυτή η συμφωνία που έχουμε!», είπε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ανέφερε ότι το πετρέλαιο θα αρχίσει να ρέει ξανά, χωρίς να διευκρινίσει ποιες ενέργειες ενδέχεται να αναλάβουν οι ΗΠΑ.

Κατά τις πρώτες 24 ώρες της εκεχειρίας, την οποία ανακοίνωσε ο Τραμπ την Τρίτη, μόνο ένα δεξαμενόπλοιο πετρελαιοειδών και πέντε φορτηγά ξηρού φορτίου διέπλευσαν το Στενό, το οποίο συνήθως μεταφέρει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και 140 πλοία την ημέρα πριν τον πόλεμο.

Νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς την Παρασκευή ότι χτύπησε 10 εκτοξευτές στο Λίβανο που έριξαν ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης και ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε έναν πύραυλο προς το Ισραήλ, ενεργοποιώντας τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού.

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel. Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι είχε στοχεύσει ισραηλινή στρατιωτική υποδομή στη βόρεια πόλη της Χάιφα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι η τελευταία εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, στον οποίο το Ισραήλ εισέβαλε τον περασμένο μήνα – παράλληλα με τον πόλεμο κατά του Ιράν – για να εξαλείψει τη Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, το Ιράν και το Πακιστάν, που ενήργησαν ως μεσολαβητές, υποστηρίζουν ότι ο Λίβανος ήταν ρητά μέρος της συμφωνίας. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας απέναντι στον αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Λίβανος και οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε εκεχειρίας.

Σε δήλωσή του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τόνισε την Πέμπτη ότι το Ιράν θα εκδικηθεί για τον πόλεμο: «Σίγουρα δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους τους εγκληματίες επιθετιστές που επιτέθηκαν στη χώρα μας. Αναμφίβολα θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά που προκλήθηκε», ανέφερε.

Η συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, επιτεύχθηκε λίγες ώρες πριν από την προθεσμία που, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα πυροδοτούσε αμερικανικές επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες του Ιράν, καθώς και την καταστροφή «ενός ολόκληρου πολιτισμού».

Το Σάββατο οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιραν

Στο Πακιστάν, οι αρχές προετοιμάζονταν για τον πρώτο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν το Σάββατο, με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν δημοσίευσε την Τετάρτη μια πρόταση 10 σημείων για τη διευθέτηση του πολέμου, η οποία περιελάμβανε τη διατήρηση του ελέγχου του Στενού του Ορμούζ, την αποδοχή του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Ενώ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η κυβέρνηση του οποίου απέρριψε τον περασμένο μήνα μια πρόταση για άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο, δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε δώσει οδηγίες να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες το συντομότερο δυνατόν, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», δήλωσε.

Ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Λίβανος πέρασε την τελευταία ημέρα πιέζοντας για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ευρύτερων συνομιλιών με το Ισραήλ, περιγράφοντας την προσπάθεια ως «ξεχωριστή διαδρομή αλλά με το ίδιο μοντέλο» με την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ισραήλ ετοιμαζόταν να μειώσει τις επιθέσεις του στο Λίβανο, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος την Πέμπτη. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να είναι πιο «διακριτικός» στο Λίβανο.

Ένας άλλος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Λίβανο αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα. Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν τη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας για να «συζητήσουν τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός».

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Αλί Φαγιάντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ότι η οργάνωση απορρίπτει τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και ότι η λιβανική κυβέρνηση πρέπει να απαιτήσει κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για περαιτέρω βήματα.