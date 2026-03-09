Στόχος πυροβολισμών το σπίτι της Ριάνα: Συνελήφθη ως ύποπτη μία 30χρονη

Το σπίτι της σούπερ σταρ της ποπ Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς έγινε στόχος πυροβολισμών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως μεταδίδει το BBC, μία ύποπτη εντοπίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση. Αστυνομικός είπε στο CBS News, ότι το σπίτι που έγινε στόχος ανήκε στη Ριάνα και ότι κάλυκες από όπλα βρέθηκαν στο σημείο.

Κανείς δεν τραυματίστηκε ενώ η Ριάνα βρισκόταν στην έπαυλη εκείνη την ώρα, δήλωσε πηγή των Αρχών στους Los Angeles Times.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η ύποπτη, μια γυναίκα περίπου 30 ετών, σταμάτησε με αυτοκίνητο έξω από το σπίτι και πυροβόλησε επτά φορές πριν φύγει με ταχύτητα.

Το όχημά της εντοπίστηκε περίπου 12 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της τραγουδίστριας, όπου η γυναίκα συνελήφθη ενώ δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά της.