Το στοιχειωμένο Goussainville, το χωριό όπου ο χρόνος πάγωσε στο 1974

Σε μικρή απόσταση από μερικές από τις πιο πολύβουες πρωτεύουσες, υπάρχει ένα χωριό στη Γαλλία που μοιάζει παγωμένο στον χρόνο, εδώ και δεκαετίες.

Το Goussainville απέχει μόλις μισή ώρα οδήγησης από το Παρίσι και οι καρτ ποστάλ μπορεί να ξεγελάσουν τους επίδοξους τουρίστες. Όταν φτάσεις εκεί, όμως, διαπιστώνεις την αλήθεια.

Το 1973, ρωσικό αεροσκάφος που λάμβανε μέρος σε αεροπορική επίδειξη στο Παρίσι κατέπεσε στην περιοχή, στοιχειώνοντάς την για πάντα.

Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους 14 άτομα, μεταξύ των οποίων τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους, και να καταστραφούν συνολικά 15 σπίτια και το σχολείο της περιοχής.

Μετά την τραγωδία, το χωριό επιχείρησε να ξεπεράσει το συμβάν και να αλλάξει σελίδα, αλλά ένα δεύτερο περιστατικό ήρθε για να επισφραγίσει την τραγική του μοίρα.

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Την επόμενη κιόλας χρονιά, το 1974, άνοιξε το αεροδρόμιο Charles de Gaulle, με το Goussainville να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πίστα των πτήσεων του πολυσύχναστου αερολιμένα.

Ο θόρυβος και οι αναταράξεις θα μπορούσαν από μόνες τους να διώξουν τους κατοίκους, αλλά λειτουργούσαν επικουρικά με την ανάμνηση του τραγικού δυστυχήματος, κάτι που αποτέλεσε την βασική αιτία να ερημώσει.

Οι περισσότεροι αποφάσισαν να αφήσουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή.

Το αεροδρόμιο, αργότερα, αγόρασε περισσότερα από 100 από τα εγκαταλελειμμένα σπίτια και υποσχέθηκε να μην τα παρατήσει στο βίαιο πέρασμα του χρόνου, κάτι που δεν τήρησε.

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές εικόνες στο χωριό είναι ένα παλιό αρχοντικό που έχει απομείνει να ερειπώνει, μέσα στον απεριποίητο κήπο του.

Τα σπίτια είναι γεμάτα γκράφιτι από επίδοξους καλλιτέχνες και τα μόνα ίχνη ζωής προέρχονται από τουρίστες αρκετά περίεργους να δουν τι έχει απογίνει ο άλλοτε γραφικός προορισμός της Γαλλίας.