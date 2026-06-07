Aνατροπή: Οι «french fries» πατάτες δεν γεννήθηκαν στην Γαλλία

Οι βέλγικες πόλεις φημίζονται για τα υπέροχα πάρκα τους, για τα μουσεία τέχνης και ιστορίας στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να περάσει ατέλειωτες ώρες, για τον «τρελό» καιρό, ανάμεσα σε βροχή, ήλιο και ξανά βροχή, για τις μικρές αποστάσεις, που δίνουν τη δυνατότητα στον ταξιδιώτη να επισκεφθεί ακόμα και αυθημερόν, ορισμένες από τις πιο ξεχωριστές πόλεις της Φλάνδρας και της Βαλλωνίας, Αυτό για το οποίο σίγουρα δεν φημίζεται το Βέλγιο, είναι το φαγητό του.

Θα ακούσετε σε πολλά εστιατόρια να μιλάνε για πιάτα όπως «κουνέλι χωρίς κεφάλι» (δεν είναι πάντα κουνέλι και «το ελληνικό ψωμί» (δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα) και θα αποζημιωθείτε με κάτι που πωλείται σχεδόν σε κάθε καντίνα και εννέα στις δέκα φορές είναι πάρα πολύ νόστιμο και σούπερ λιπαρό και ταιριάζει με μπύρα (έχουν τεράστια ποικιλία): οι τηγανητές πατάτες!

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Και μια ανατροπή!

Αυτό που σήμερα περιγράφουμε ως french fries, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την Γαλλία. Πρόκειται για έναν γλωσσολογικό προσδιορισμό, καθώς στα παλιά αγγλικά, το ρήμα «to french» σήμαινε «κόβω κατά μήκος». Επομένως, ο όρος περιέγραφε αρχικά τον τρόπο κοπής της πατάτας και όχι τη χώρα προέλευσης.

Μια παραπλάνηση: Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τουρισμού του Βελγίου, Αμερικανοί στρατιώτες που βρέθηκαν στη χώρα στα τέλη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου δοκίμασαν τις πατάτες εκεί. Επειδή ο επίσημος στρατός του Βελγίου στην περιοχή της Βαλονίας μιλούσε γαλλικά, οι Αμερικανοί τις ονόμασαν λανθασμένα «γαλλικές».

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Πώς οι πατάτες καθιερώθηκαν ως βασική τροφή στο Βέλγιο

Ήταν το 1860 στην περιοχή Μεζ, όταν οι φτωχοί κάτοικοι της κοιλάδας επιβίωναν ψαρεύοντας μικρά ψάρια από το ποτάμι. Όταν όμως ο ποταμός πάγωσε εκείνο τον χειμώνα, οι κάτοικοι έκοψαν πατάτες σε σχήμα ψαριού, τις τηγάνισαν και τις χρησιμοποίησαν ως υποκατάστατο της βασικής τους τροφής. Αργότερα, ο πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον έφερε τη συνταγή στις ΗΠΑ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τηγανητές πατάτες θρυλείται ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1870, στην αγορά τροφίμων του Ντάντι, από έναν Βέλγο μετανάστη.

Γιατί είναι ΤΟΣΟ λιπαρές

Οι βέλγικες πατάτες έχουν μια μυρωδιά έντονη και μια λιπαρή γεύση, σαν μετενσάρκωση μοσχαριού σε μορφή πατάτας. Αυτό συμβαίνει διότι οι αυθεντικές βέλγικες πατάτες τηγανίζονται δύο φορές σε λίπος μοσχαριού ή χοιρινού και σερβίρονται παραδοσιακά μέσα σε χάρτινους κώνους, με αλάτι, μια γενναία δόση μαγιονέζας και αλάτι, συνήθως σε αστρονομικές ποσότητες.