Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση της 11χρονης Λιάνα: Συνελήφθη για βιασμούς και ο αδελφός του 41χρονου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την δολοφονία της 11χρονης Λιάνα, η οποία αγνοούνταν από τις 29 Μαΐου στη Γαλλία και η σορός της ταυτοποιήθηκε την Παρασκευή. Σήμερα (8/6), συνελήφθη και ο αδελφός του βασικού υπόπτου Ζερόμ Μπαρελά, μετά από κατηγορίες για βιασμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Le Parisien, το κατηγορητήριο για τον νέο ύποπτο είναι βαρύ, καθώς συνελήφθη για βιασμό ανηλίκου άνω των 15 ετών, ενδοοικογενειακό βιασμό, απειλές θανάτου κατά της συζύγου του, και παράνομη φυλάκιση, με τον δικαστή να τονίζει ότι τα φερόμενα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2007 και 2017.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η καταγγέλουσα, είναι πρώην σύντροφος του αδελφού του Ζερόμ, και υπέβαλε μήνυση το 2024. Εντύπωση προκαλεί ωστόσο το γεγονός ότι, τα δύο αδέρφια δεν είχαν πλέον επαφή μεταξύ τους, σύμφωνα με το BFMTV.

Δολοφονία 11χρονης στη Γαλλία: Το κατηγορητήριο για τον Ζερόμ

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο 41χρονος Ζερόμ αντιμετωπίζει εννέα νομικές διώξεις για την υπόθεση της Λιάνα. Συνελήφθη το Σάββατο το πρωί και τέθηκε υπό κράτηση, για «απαγωγή και παράνομη κράτηση».

Δεν έκανε καμία κατάθεση στον ανακριτή που ήταν υπεύθυνος για την υπόθεση, ούτε απάντησε σε καμία ερώτηση. Μόλις έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λιάνα βρέθηκε το σώμα της έφηβης στο Puycasquier, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από το Fleurance, σε ένα εγκαταλελειμμένο σιλό σιτηρών.

Πριν όμως από τον θάνατο της μαθήτριας, ο Ζερόμ Μπαρελλά αποτέλεσε αντικείμενο εννέα νομικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων έξι καταγγελιών για βιασμό και σεξουαλική επίθεση ανηλίκων που απορρίφθηκαν ή για τις οποίες δεν ανακρίθηκε, δύο εκθέσεων και μιας πειθαρχικής κύρωσης. Η αποκάλυψη αυτών των προηγούμενων καταγγελιών πυροδότησε εθνική διαμάχη για τις ελλείψεις του δικαστικού συστήματος.