Μπαράζ αναρτήσεων από Ζελένσκι και Τραμπ πριν την κρίσιμη συνάντηση: Τετ α τετ και με τον Κέλογκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε με το ειδικό απεσταλμένο τον ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον ενόψει των υψηλού διακυβεύματος ειρηνευτικών συνομιλιών με τον πρόεδρο Ντόνλαντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθούν αργότερα σήμερα, μετέδωσε το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

Ο Ζελένσκι επέμεινε στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Διαβάστε ακόμα: Συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ: Το δίλλημα και οι δύσκολες αποφάσεις για εδάφη και ασφάλεια

Ζελένσκι: «Ο Τραμπ έχει τη δύναμη να αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη»

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν τη δύναμη», έγραψε στο Χ.

I thank @GeneralKellogg for the meeting and for the joint work with our team. President Trump invited Ukraine and other European countries to Washington today – this is the first meeting in such a format, and it is very serious.



When peace is discussed for one country in Europe,… pic.twitter.com/ZMZaIzAghD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Τραμπ: «Μεγάλη τιμή που υποδέχομαι Ευρωπαίους ηγέτες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σήμερα τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αναφέροντας σε μήνυμά του: «Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα».

«Μια σημαντική ημέρα στον Λευκό Οίκο. Δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς Ευρωπαίους Ηγέτες εδώ την ίδια στιγμή. Μια μεγάλη τιμή για την Αμερική!!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε παραστεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, η οποία είχε καταλήξει σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, θα συμμετάσχει επίσης στις αποψινές συνομιλίες, είπε μια πηγή με γνώση του θέματος.

Tραμπ: «Ξέρω τι κάνω, έχω διευθετήσει έξι πολέμους»

Παράλληλα, με νέα ανάρτησή του, λίγο πριν από την κρίσιμη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως διαχειρίζεται την παγκόσμια κρίση με απόλυτο έλεγχο, ενώ στρέφεται κατά των επικριτών του.

«Ξέρω ακριβώς τι κάνω», γράφει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως έχει ήδη «διευθετήσει έξι πολέμους μέσα σε έξι μήνες», ανάμεσά τους και έναν που «απειλούσε με πυρηνική καταστροφή».

Ο Τραμπ καταγγέλλει, παράλληλα, τη Wall Street Journal και άλλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία – όπως λέει – τον επικρίνουν αδίκως για τη διαχείριση της κρίσης Ρωσίας–Ουκρανίας, «παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιρρίπτει για ακόμη μια φορά ευθύνες στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για την έκρηξη του πολέμου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ευθεία αναφορά στην επιθετικότητα της Μόσχας ή στον ρόλο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο ευρύτερων διαβουλεύσεων για πιθανή ειρηνευτική διέξοδο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ