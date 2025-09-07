Στον τελικό του US Open ο Ντόναλντ Τραμπ: Εντολή στα ΜΜΕ να μην δείξουν τις αποδοκιμασίες

Το «παρών» στον τελικό ανδρών του US Open ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιανίκ Σίνερ, θα δώσει σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τα ΜΜΕ ανά τον κόσμο να δέχονται μία... «παράξενη», κατά τ' άλλα εντολή, που δεν ταιριάζει τόσο πολύ στο ύφος της «καλύτερης Δημοκρατίας στον κόσμο».

Συγκεκριμένα, στους τηλεοπτικούς σταθμούς που θα δείξουν τον τελικό του US Open, ζητήθηκε να μην δείξουν αρνητικές αντιδράσεις του κοινού προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει σχετικά ο Guardian.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε τακτικά το US Open, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχει παρευρεθεί στο τουρνουά από το 2015, ένα χρόνο πριν εκλεγεί πρόεδρος για πρώτη φορά, όταν αποδοκιμάστηκε από τους θεατές.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι αναφέρει σχετικά το email

Σε σχετικό μήνυμα, που έφεραν στη δημοσιότητα τα ΜΜΕ, τονίζεται το εξής: «Ζητάμε από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς να αποφύγουν να δείξουν τυχόν διαταραχές ή αντιδράσεις σε σχέση με την παρουσία του προέδρου σε οποιαδήποτε ιδιότητα».

Ο Κάρλος Αλκαράθ, ωστόσο, πιστεύει ότι είναι καλό για το τένις να παρευρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας: «Είναι προνόμιο για τα τουρνουά να έχουν τον πρόεδρο κάθε χώρας να υποστηρίζει το τουρνουά, να υποστηρίζει το τένις και να υποστηρίζει τον αγώνα.

Με πληροφορίες από τον Guardian