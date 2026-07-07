Συγκλονίζει η ιστορία 11χρονου αγοριού στις ΗΠΑ: Βρέθηκε ζωντανός τρία χρόνια μετά την εξαφάνισή του

Συγκλονίζει η ιστορία του 11χρονου αγοριού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν από τρία χρόνια αλλά βρέθηκε «σώος και αβλαβής».

Ο λόγος, για τον Άντριου Εσκομπάρ εντοπίστηκε στο Ελ Πάσο του Τέξας αρκετά χρόνια αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η μητέρα του, Μίριαμ Φέλιξ, έφυγε με τον τότε 11χρονο γιο της τον Ιούλιο του 2023.

Ο πατέρας του Άντριου, Χουάν Εσκομπάρ, και οι αρχές παρέμειναν αφοσιωμένοι στην εύρεσή του από τότε που τον απήγαγαν. Μάλιστα, τόσο ο πατέρα, όσο και η μητέρα του παιδιού, παραιτήθηκαν από τις δουλειές του και έκαναν την αναζήτηση του ανηλίκου «full time job».

FOUND AFTER 3 YEARS: Missing 14-Year-Old Boy Reunited with Father After Mother Allegedly Ran Across the Globe



A heartbreaking three-year international manhunt has come to an incredible end. Andrew Escobar was just 11 years old when he vanished from New Mexico in 2023 during a… pic.twitter.com/IQ8lcqhH4H — Crime Talk with Scott Reisch (@CrimeTalkNet) July 7, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν υποψίες ότι η μητέρα του αγοριού, Μίριαμ Φέλιξ, τον απήγαγε και έφυγε από το Νέο Μεξικό κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης για την επιμέλεια με τον πατέρα του, Χουάν Εσκομπάρ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άντριου εντοπίστηκε από τις αρχές του Ελ Πάσο, καθώς η μητέρα του προσπαθούσε να περάσει στις ΗΠΑ στα σύνορα με το Μεξικό.

Ο Χουάν είπε ότι έμαθε για τα νέα όταν η αστυνομία του Ελ Πάσο τον τηλεφώνησε απροσδόκητα. «Αμέσως, είπε, "Γεια σας κύριε Εσκομπάρ, ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι έχουμε τον γιο σας"», είπε ο Χουάν, επικαλούμενος τα λόγια ενός αξιωματικού,.

«Μου πήρε περίπου πέντε, δέκα δευτερόλεπτα για να το επεξεργαστώ και να πω, "Τι; Τον έχετε;" και απάντησε, "Ναι, έχουμε τον γιο σας"», συμπλήρωσε σύμφωνα με την Dialy Mail.

Ο πατέρας είπε ότι η πρώην γυναίκα του είχε ενεργοποιήσει «κάποιο είδος προειδοποίησης» όταν προσπάθησε να διασχίσει τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, κάτι που οδήγησε την αστυνομία να ελέγξει τις ταυτότητες της μητέρας και του αγοριού. Τότε αναγνώρισαν ότι είχε καταχωρηθεί ως αγνοούμενος και τότε τους συνέλαβαν και τους δύο, εξήγησε.

Από τότε που ο Άντριου κηρύχθηκε αγνοούμενος το 2023, πολλές πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές τον αναζητούσαν στο Νέο Μεξικό και σε όλη τη χώρα.