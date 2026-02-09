Συγκρατημένα απαισιόδοξος ο Λαβρόφ: «Δεν βλέπω φωτεινό μέλλον για συνεργασία Ρωσίας με τις ΗΠΑ»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε σημερινή του (9/2) συνέντευξή, σχολίασε πως «Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία με τις ΗΠΑ, αν και δεν τρέφει ιδιαίτερες προσδοκίες για την ανάπτυξη οικονομικών τους σχέσεων».

Μιλώντας σε ρωσικό μέσο, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως δηλωμένο στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών για «οικονομική κυριαρχία»: «Δεν βλέπουμε επίσης κανένα φωτεινό μέλλον στον οικονομικό τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ρώσοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ, έχουν κατά το παρελθόν μιλήσει για τις προοπτικές μιας ευρείας αποκατάστασης των οικονομικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ δημιουργούν τεχνητά εμπόδια»

Ωστόσο, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης αναφερθεί στην αναβίωση της οικονομικής συνεργασίας με τη Μόσχα και έχει φιλοξενήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έχει ταυτόχρονα επιβάλει πρόσθετες, ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις στον κρίσιμο ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε ακόμη στην εχθρική στάση του Τραμπ απέναντι στους BRICS, στον οποίο συμμετέχουν η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και άλλες μεγάλες αναπτυσσόμενες οικονομίες.

«Οι ίδιοι οι Αμερικανοί δημιουργούν τεχνητά εμπόδια», δήλωσε.

«Είμαστε απλώς αναγκασμένοι να αναζητήσουμε πρόσθετους, προστατευμένους τρόπους για την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών, οικονομικών, εφοδιαστικών και άλλων έργων μας με τις χώρες των BRICS».