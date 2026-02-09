Παγκόσμια κατακραυγή για την 20ετή καταδίκη του Τζίμι Λάι στο Χονγκ Κονγκ

Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταδίκη του 78χρονου πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και επικριτή της Κίνας, Τζίμι Λάι, ο οποίος καταδικάστηκε από δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ σε 20 χρόνια κάθειρξη για αθέμιτη σύμπραξη με ξένες δυνάμεις και υποκίνηση σε εξέγερση μέσω του Τύπου.

Ο Λάι, που είναι Βρετανός πολίτης, αρνείται όλες τις κατηγορίες και δήλωσε στο δικαστήριο ότι αποτελεί «πολιτικό κρατούμενο» που διώκεται από το Πεκίνο.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ κάλεσε τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να τον απελευθερώσουν άμεσα, τονίζοντας ότι «στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Χονγκ Κονγκ» και υποσχόμενη περαιτέρω ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Αντίστοιχη έκκληση απηύθυνε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι η «πολιτικά υποκινούμενη δίωξη» του Λάι και των πρώην στελεχών της εφημερίδας Apple Daily πλήττει σοβαρά τη φήμη του Χονγκ Κονγκ ως διεθνούς χρηματοπιστωτικού κέντρου και υπονομεύει την ελευθερία του Τύπου.

Ανησυχία εξέφρασε και η ιαπωνική κυβέρνηση, με τον εκπρόσωπο Μινόρου Κιχάρα να επισημαίνει τον πιθανό αντίκτυπο της απόφασης στην ελευθερία του λόγου στην περιοχή.

Από την πλευρά της Κίνας, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Σιάν υποστήριξε ότι η ποινή ήταν απολύτως δικαιολογημένη, τονίζοντας ότι τα δικαστικά όργανα του Χονγκ Κονγκ «έκαναν το χρέος τους» και ότι το Πεκίνο στηρίζει πλήρως την εφαρμογή του νόμου περί εθνικής ασφάλειας.

Το επίσημο πρακτορείο Xinhua χαρακτήρισε την ετυμηγορία «αυστηρή προειδοποίηση» προς όσους απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, εξέφρασε την «βαθιά ικανοποίησή» του για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι τα εγκλήματα του Λάι ήταν «εξαιρετικά σοβαρά» και ότι η αυστηρή ποινή «ενισχύει το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη».