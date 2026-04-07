Μενού

Σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Γαλλία: Νεκρός ο οδηγός - Τουλάχιστον 27 τραυματίες

Ένας οδηγός σκοτώθηκε και 27 επιβάτες τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Γαλλία. Οι πρώτες πληροφορίες.

Reader symbol
Newsroom
Γαλλία
Σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Γαλλία | InfosFrancaises@Χ
  • Α-
  • Α+

Ένας μηχανοδηγός τρένου σκοτώθηκε και 27 επιβάτες τραυματίστηκαν στη βόρεια Γαλλία σήμερα (7/4) όταν το τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7 π.μ. μεταξύ Béthune και Lens στην περιοχή Pas-de-Calais, σύμφωνα με τον σιδηροδρομικό φορέα SNCF.

Στο τρένο επέβαιναν σύνολο 243 επιβάτες. Αν και δεν έδωσε κάποια προσωρινή εκτίμηση, ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο σημείο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της SNCF και πρώην πρωθυπουργό, Ζαν Καστέξ.

Σύμφωνα με την Le Monde, αδιευκρίνηστες παραμένουν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Η SNCF δήλωσε ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες θα ανασταλούν μεταξύ των πόλεων που έγινε το συμβάν, μέχρι αργά σήμερα.  

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ