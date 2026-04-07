Σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Γαλλία: Νεκρός ο οδηγός - Τουλάχιστον 27 τραυματίες

Ένας μηχανοδηγός τρένου σκοτώθηκε και 27 επιβάτες τραυματίστηκαν στη βόρεια Γαλλία σήμερα (7/4) όταν το τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7 π.μ. μεταξύ Béthune και Lens στην περιοχή Pas-de-Calais, σύμφωνα με τον σιδηροδρομικό φορέα SNCF.

PAS-DE-CALAIS : Le ministre des transports est attendu sur les lieux de l'accident de TGV. Le conducteur du train, incarcéré dans sa cabine, est mort, après avoir percuté un camion militaire du régiment de génie d'Angers au passage à niveau (La Voix du Nord). https://t.co/VUeGQ1mJte pic.twitter.com/fB12SbKvOM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026

Στο τρένο επέβαιναν σύνολο 243 επιβάτες. Αν και δεν έδωσε κάποια προσωρινή εκτίμηση, ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο σημείο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της SNCF και πρώην πρωθυπουργό, Ζαν Καστέξ.

Σύμφωνα με την Le Monde, αδιευκρίνηστες παραμένουν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Η SNCF δήλωσε ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες θα ανασταλούν μεταξύ των πόλεων που έγινε το συμβάν, μέχρι αργά σήμερα.