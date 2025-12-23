Σύλληψη της Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Λονδίνο: Στο πλευρό των Παλαιστινίων απεργών πείνας

Η γνωστή Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, συνελήφθη την Τρίτη στο κέντρο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υπέρ φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών που κρατούνται εν αναμονή της δίκης τους.

Η Τούνμπεργκ συμμετείχε στη διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ υποστήριξης της ομάδας Prisoners for Palestine και των απεργών πείνας που συνδέονται με την οργάνωση Palestine Action.

BREAKING: Greta Thunberg arrested under the Terrorism Act for holding a sign which says "I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide"



She was detained at the Prisoners for Palestine action at Aspen Insurance in London, insurers for Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/3qBt3iRi9e — Prisoners For Palestine (@Prisoners4Pal) December 23, 2025

Η ομάδα Prisoners for Palestine δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο η 22χρονη ακτιβίστρια εμφανίζεται να κρατά το πλακάτ αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο City του Λονδίνου και συνοδεύτηκε από δράση διαμαρτυρίας κατά ασφαλιστικής εταιρείας, την οποία οι ακτιβιστές κατηγορούν για συνεργασία με την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία.

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για πρόκληση φθορών και για υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των συλληφθέντων.

Η οργάνωση Palestine Action έχει τεθεί εκτός νόμου από τη βρετανική κυβέρνηση, απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ακτιβιστικές ομάδες και οργανώσεις υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση, πάντως, υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη δικαστική διαδικασία, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις για την κράτηση και την εγγύηση των κατηγορουμένων ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοσύνη.