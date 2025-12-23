Σύλληψη της Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Λονδίνο: Στο πλευρό των Παλαιστινίων απεργών πείνας

Η γνωστή Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, συνελήφθη την Τρίτη στο κέντρο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υπέρ φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών που κρατούνται εν αναμονή της δίκης τους.
Η Τούνμπεργκ συμμετείχε στη διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ υποστήριξης της ομάδας Prisoners for Palestine και των απεργών πείνας που συνδέονται με την οργάνωση Palestine Action.
Η ομάδα Prisoners for Palestine δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο η 22χρονη ακτιβίστρια εμφανίζεται να κρατά το πλακάτ αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο City του Λονδίνου και συνοδεύτηκε από δράση διαμαρτυρίας κατά ασφαλιστικής εταιρείας, την οποία οι ακτιβιστές κατηγορούν για συνεργασία με την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία.
Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για πρόκληση φθορών και για υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των συλληφθέντων.
Η οργάνωση Palestine Action έχει τεθεί εκτός νόμου από τη βρετανική κυβέρνηση, απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ακτιβιστικές ομάδες και οργανώσεις υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση, πάντως, υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη δικαστική διαδικασία, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις για την κράτηση και την εγγύηση των κατηγορουμένων ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοσύνη.
