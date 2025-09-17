Συμβάν στον αέρα για τον Τραμπ: Αεροσκάφος πλησίασε το Air Force One - «Προσοχή, δείτε ποιος είναι»

Επιβατικό αεροσκάφος φέρεται να πλησίασε το προεδρικό αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ, Air Force One, την Τρίτη.

Όπως αναφέρει το Newsweek, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διέταξαν επανειλημμένα τους πιλότους μιας πτήσης της Spirit Airlines να απομακρυνθούν από το Air Force One.

Η πτήση 1300 ταξίδευε πάνω από το Long Island με κατεύθυνση από το Fort Lauderdale προς τη Βοστώνη, όταν οι ελεγκτές ζήτησαν από τους πιλότους να «δώσουν προσοχή».

Αυτό συνέβη ενώ το Air Force One μετέφερε τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, στην επίσημη επίσκεψή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά», είπε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στους πιλότους μέσω ασυρμάτου, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλείται ηχογραφήσεις του liveatc.net.

«Προσέξτε, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά. Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά, τώρα. Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά, αμέσως», ακούγεται στο ηχητικό.

Όταν οι πιλότοι της Spirit επιβεβαίωσαν τη μετάδοση, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απάντησε: «Προσέξτε. Spirit 1300, κυκλοφορία στα αριστερά σας, έξι μίλια μακριά — ή οκτώ μίλια, 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι. Προσέξτε τον - είναι λευκός και μπλε».

Τα προκαταρκτικά δεδομένα πτήσης από το flightradar24.com έδειξαν ότι η μικρότερη απόσταση μεταξύ των δύο αεροσκαφών ήταν περίπου 11 μίλια.

Ένας εκπρόσωπος της Spirit Airlines δήλωσε στο CBS News ότι «η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα». Πρόσθεσε: «Η πτήση 1300 της Spirit Airlines ακολούθησε τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Βοστώνη και προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα (στη Βοστώνη)».

Το περιστατικό έρχεται μετά από αρκετές πρόσφατες παραβιάσεις του περιορισμένου εναέριου χώρου πάνω από το Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, όταν ο Τραμπ διέμενε στο γκολφ

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, έξι αεροσκάφη γενικής αεροπορίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο με προσωρινό περιορισμό πτήσεων (TFR) πάνω από το Μπέντμινστερ.

Ένα από τα αεροσκάφη έπρεπε να αναχαιτιστεί από μαχητικό αεροσκάφος του NORAD (North American Aerospace Defense Command), με τη χρήση φωτοβολίδων για να προσελκύσει την προσοχή του πιλότου.