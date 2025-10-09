Η συμφωνία για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που ανακοινώθηκε ύστερα από έντονες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, αποτελεί ένα πολυαναμενόμενο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, παρά τη θετική δυναμική, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η ειρήνη θα επιτευχθεί πλήρως.

Η μεγάλη διαφορά αυτή τη φορά είναι η προσωπική εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άσκησε έντονες πιέσεις τόσο στη Χαμάς όσο και στο Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική διπλωματική νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο, που θέλει να προβληθεί ως ο άνθρωπος που έβαλε τέλος στον πόλεμο — και, όπως πολλοί εκτιμούν, να ανταμειφθεί γι’ αυτό πολιτικά και διεθνώς.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσαν τον θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων, κυρίως Ισραηλινών αμάχων, και την απαγωγή 251 ομήρων. Η ισραηλινή στρατιωτική απάντηση έχει σκοτώσει πάνω από 67.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, αριθμός που θεωρείται αξιόπιστος από τον ΟΗΕ. Η Γάζα έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ενώ η ανθρωπιστική κρίση έχει πάρει καταστροφικές διαστάσεις.

Το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου που ο Τραμπ παρουσίασε στον Λευκό Οίκο, δίπλα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι παρεμπόδιζε προσπάθειες για συμφωνία. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Τραμπ —που φέρεται εκνευρισμένος και ανυπόμονος— άσκησε πίεση απευθείας στο Ισραήλ, αφήνοντας τον Νετανιάχου χωρίς περιθώρια άρνησης.

Παράλληλα, η Χαμάς βρέθηκε υπό μεγάλη πίεση, καθώς ο Τραμπ φέρεται να την απείλησε με «ολοκληρωτική εξόντωση» σε περίπτωση άρνησης. Την αμερικανική πρωτοβουλία στήριξαν Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία, που συμμετείχαν ενεργά στις διαπραγματεύσεις.

Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, προβλέπεται ότι:

Οι 20 όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί θα απελευθερωθούν άμεσα , πιθανότατα έως την Κυριακή.

που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί θα , πιθανότατα έως την Κυριακή. Οι σοροί έως και 28 νεκρών ομήρων θα παραδοθούν σταδιακά.

θα παραδοθούν σταδιακά. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και θα αποσύρει στρατεύματα από τμήματα της Γάζας.

και θα από τμήματα της Γάζας. Θα αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θα απονεμηθεί την Παρασκευή — γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική και πρωτοφανή», μιλώντας για «τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη».

Παρόλα αυτά, η τελική ειρήνη παραμένει αβέβαιη, καθώς εκκρεμούν κρίσιμα ζητήματα, όπως:

Η απαίτηση του Ισραήλ να αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς ,

, Ο βαθμός αποχώρησης του ισραηλινού στρατού,

του ισραηλινού στρατού, Και το ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη συμφωνία.

Πανηγυρισμοί στη Γάζα και το Ισραήλ

Στη Γάζα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι πανηγύρισαν μέσα στη νύχτα, ελπίζοντας ότι αυτό σημαίνει το τέλος της αιματοχυσίας. Στο Τελ Αβίβ, πλήθος συγκεντρώθηκε στην Πλατεία των Ομήρων, που έχει γίνει σύμβολο του αγώνα για την απελευθέρωσή τους.

Η Χαμάς γνωρίζει ότι με την απελευθέρωση των ομήρων χάνει το βασικό της διαπραγματευτικό χαρτί και ζητά εγγυήσεις πως το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες, όπως συνέβη τον Μάρτιο, όταν παραβιάστηκε προηγούμενη εκεχειρία.

Παράλληλα, στο Ισραήλ, η κοινωνία δείχνει κουρασμένη από τον πόλεμο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών επιθυμεί τον τερματισμό του. Όμως ο Νετανιάχου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικές πιέσεις, καθώς οι ακροδεξιοί εταίροι του έχουν απειλήσει να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση σε περίπτωση συμφωνίας — κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώση του κυβερνητικού συνασπισμού.

Παρόλα αυτά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία «διπλωματική, εθνική και ηθική νίκη για το κράτος του Ισραήλ», αποφεύγοντας ωστόσο να αναφέρει ότι σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου.

Πηγή: BBC