Συμφωνία μόνο στα χαρτιά: Τι σημαίνει για την εκεχειρία που αποφασίστηκε το σφυροκόπημα στον Λίβανο

Μπορεί η μέρα να ξεκίνησε με τίτλους για «Κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή», στην πραγματικότητα όμως αυτή η εκεχειρία είναι πολύ εύθραυστη. Γιατί μπορεί η προσοχή αυτής της εκεχειρίας να ήταν στραμμένη στο Ιράν, ωστόσο την ίδια ώρα, το Ισραήλ έχει εντείνει δραστικά τα πλήγματά του στον Λίβανο.

Στον Λίβανο το Ισραήλ κινείται πιο ελεύθερα μόνο του, ενώ με το Ιράν δεν μπορεί να δράσει τόσο ανεξάρτητα. Η επίθεση σε στόχους της Χεζμπολάχ εκεί είναι μια σύγκρουση που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει τη δυνατότητα να κλιμακώσει -ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταβαλλόμενη στάση των ΗΠΑ- σε αντίθεση με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο PBS NewsHour ότι ο Λίβανος δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας για εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων. Αυτό ενισχύει την ερμηνεία του Νετανιάχου, αλλά έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές.

— Liz Landers (@ElizLanders) April 8, 2026

Παράλληλα, οι New York Times δημοσίευσαν λεπτομέρειες για το πώς ο Νετανιάχου κατάφερε, πριν από τον πόλεμο, να πείσει με ιδιαίτερα επιτυχημένο τρόπο τον Τραμπ να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε μια κοινή επιχείρηση με στόχο το Ιράν -κάτι που κανένας από τους προκατόχους του δεν είχε αποδεχθεί.

Με τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται, το Ιράν να κρατά «όμηρο» τα Στενά του Ορμούζ και τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο να δέχονται καθημερινά αντίποινα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αποσυρθεί από την κατάσταση- τουλάχιστον προς το παρόν.

Ωστόσο, η κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, σε συνδυασμό με αναφορές για παραβιάσεις της συμφωνίας από το Ιράν, θέτουν σε κίνδυνο αυτή την εύθραυστη εκεχειρία.

Λίβανος: Οι σφοδρότεροι βομβαρδισμοί από την έναρξη του πολέμου

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τους σφοδρότερους και αιματηρότερους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, τον περασμένο μήνα, μολονότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση σταμάτησε τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Συνεχείς εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό και πυκνοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό της πόλης. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μπήκαν στο στόχαστρο περισσότερα από 100 διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα, στην κοιλάδα Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο. Με βάση τον νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, οι νεκροί ανέρχονται σήμερα σε 254.

Στη Βηρυτό, δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters είδαν ανθρώπους με μηχανάκια να μεταφέρουν τραυματίες στα νοσοκομεία, επειδή δεν υπήρχαν αρκετά ασθενοφόρα για να τους παραλάβουν. Μια ομάδα πυροσβεστών προσπαθούσε να σβήσει τις φλόγες σε ένα γκαράζ αυτοκινήτων όπου ένα πλήγμα κατέστρεψε ολοσχερώς περισσότερα από 12 οχήματα.

Ο επικεφαλής της ένωσης γιατρών του Λιβάνου, Ελίας Σλέλα, κάλεσε γραπτώς «όλους τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων» να κατευθυνθούν σε όποιο νοσοκομείο μπορούν για να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βηρυτού ανέφερε ότι χρειάζεται αίμα, όλων των ομάδων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός με την οποία σταματά ο πόλεμος στο Ιράν, δεν ισχύει για τον Λίβανο, υποσχόμενος ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ, ο οποίος μεσολάβησε για την επίτευξη συμφωνίας και ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά και τον Λίβανο. Σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ ισχυριζόμενη ότι η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει «το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά της να αντισταθεί στην κατοχή και να απαντήσει στην επιθετικότητά του».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν επίσης ότι θα «απαντήσουν» αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο NNA, το Ισραήλ βομβάρδισε νωρίς το πρωί τον νότιο Λίβανο και ένα κτίριο κοντά σε νοσοκομείο, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Από πλήγμα στη Σιδώνα σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 22, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Νωρίς το βράδυ σημειώθηκε άλλο ένα πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι στόχος του ήταν ένας διοικητής της Χεζμπολάχ. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Η Χεζμπολάχ σταμάτησε τις επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με τρεις λιβανέζικες πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με την τελευταία δημόσια ανάρτηση της οργάνωσης για τη στρατιωτική δραστηριότητά της, έβαλε για τελευταία φορά στο στόχαστρο Ισραηλινούς στρατιώτες εντός του λιβανέζικου εδάφους στη 01.00 τα ξημερώματα σήμερα.

«Η Χεζμπολάχ ενημερώθηκε ότι αποτελεί μέρος της (συμφωνίας) κατάπαυσης του πυρός – επομένως την τηρήσαμε, όμως το Ισραήλ, όπως συνήθως, την παραβίασε και διέπραξε σφαγές σε όλον τον Λίβανο» είπε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μουσάουι. Άλλος βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Φαντλάλα, είπε στο Reuters ότι τα ισραηλινά πλήγματα ήταν μια «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας» και ότι αν συνεχιστούν θα υπάρχουν συνέπειες «για τη συμφωνία συνολικά».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είπε ότι η Βηρυτός θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η χώρα του θα περιληφθεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Τα περισσότερα από τα σημερινά πλήγματα έγιναν σε κατοικημένες περιοχές. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν, ο στρατός είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ορισμένες συνοικίες της νότιας Βηρυτού και για περιοχές του νοτίου Λιβάνου. Δεν υπήρξε προειδοποίηση για την κεντρική Βηρυτό, που επίσης χτυπήθηκε.

Μετά τα πλήγματα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράε υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ μετακινήθηκε από το παραδοσιακό, σιιτικό προπύργιό της στη συνοικία Νταχίγια της νότιας Βηρυτού, προς άλλες περιοχές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων και των βορείων προαστίων. Απευθυνόμενος στη Χεζμπολάχ, πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα σας καταδιώξει (…) όπου και αν είστε».

Σε μια συνοικία της δυτικής Βηρυτού που χτυπήθηκε, ο Ναΐμ Τσέμπο, 51 ετών, μάζευε τα γυαλιά από τα τζάμια ενός παραθύρου που έσπασε από την έκρηξη. «Απόψε δεν θα κοιμηθώ, φοβάμαι ότι θα συμβεί ξανά. Ζω έναν εφιάλτη», είπε.

«Ο Λίβανος δεν αντέχει άλλο»

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον 130 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν.

Το Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 15% του εδάφους του Λιβάνου, κυρίως στον νότο και τα νότια προάστια της Βηρυτού. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές.

Το Ισραήλ σχεδιάζει να καταλάβει τον νότιο Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας «ζώνης ασφαλείας» που λέει ότι θα προστατεύει τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

«Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Ο Λίβανος δεν αντέχει άλλο. Η χώρα καταρρέει οικονομικά, όλα καταρρέουν» είπε ο Άχμεντ Χαρμ, ένας 54χρονος εκτοπισμένος.

Έξω από ένα σχολείο όπου φιλοξενούνται εκτοπισμένοι, στη Σιδώνα, μαξιλάρια και κουβέρτες στοιβάζονται σε αυτοκίνητα καθώς κάποιες οικογένειες ελπίζουν ακόμη ότι θα επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους. «Απλώς περιμένουμε την επίσημη απόφαση από πάνω, για να γυρίσουμε πίσω», είπε ο Σαμάρα αλ Σαϊμπάνι.

Ο δήμαρχος Μουστάφα αλ Ζέιν είπε ότι περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι είχαν καταφύγει στην περιοχή της Σιδώνας μέχρι το βράδυ της Τρίτης.

