Σύμπραξη Ισπανίας με Σλοβενία - Ιρλανδία κατά του Ισραήλ: Ζητούν αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ

Η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτηση για την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσής της με το Ισραήλ.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, πριν από μία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

«Η Ισπανία, μαζί με τη Σλοβενία και την Ιρλανδία, έχουν ζητήσει η αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ να συζητηθεί σήμερα» επεσήμανε ο ίδιος.

Η κίνηση είχε προαναγγελθεί από τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος είχε τονίσει:

«Αυτήν την Τρίτη, η ισπανική κυβέρνηση θα καταθέσει στην Ευρώπη μια πρόταση που θα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακυρώσει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ», διότι μια κυβέρνηση «που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο (…) δεν μπορεί να είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τι είναι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ

Η συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, που τέθηκε σε ισχύ το 2000, περιλαμβάνει μια ρήτρα που συνδέει τη συμφωνία με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ισπανία αμφισβήτησε τη συμφωνία για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Σάντσεθ και ο τότε πρωθυπουργός της Ιρλανδίας έστειλαν σχετική κοινή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τότε ζητούσαν αξιολόγηση του σεβασμού, από πλευράς Ισραήλ, των υποχρεώσεών του σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Έκτοτε, ο Σάντσεθ είχε σταδιακά σκληρύνει τη θέση του σε αυτό το θέμα, ιδίως σε σχέση με τον πόλεμο στον Λίβανο.