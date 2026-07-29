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Συναγερμός στην Αίγυπτο: Έκρηξη στο λιμάνι Νταμιέτα, αναφορές για πλήγμα drone

Δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, έπειτα από επίθεση με drone.

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LNG Tanker
LNG Tanker | Getty Images
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Συναγερμός σήμανε στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όταν drone έπληξε δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικών συμφερόντων. Σύμφωνα με το Open, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey και πηγές της αγοράς, η αρχική έκρηξη σημειώθηκε στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης «Energos Winter».

 

Η πυρκαγιά που ξέσπασε από το χτύπημα επεκτάθηκε γρήγορα και στο παρακείμενο πλοίο «GasLog Salem», με την εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape να επιβεβαιώνει ότι και τα δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Το γεγονός ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πλήγμα drone επιβεβαιώνεται από πολλαπλές, ανεξάρτητες πηγές ασφαλείας.

Ευτυχώς, το πλήρωμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και με απόλυτη ασφάλεια, ενώ η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Μέχρι αυτή την ώρα, καμία οργάνωση ή χώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη στοχευμένη επίθεση.

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