Συναγερμός στην Αμβέρσα: Φωτιά σε κτίριο 10 ορόφων - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αμβέρσα του Βελγίου, όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία δέκα ορόφων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι.

Video | Mensen klimmen van balkon naar raam bij dodelijke brand in Antwerpen https://t.co/41GtP6lJMm — NU.nl (@NUnl) July 1, 2026

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών όπου διέμεναν περισσότεροι από 200 ένοικοι. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο αρκετών ανθρώπων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι βελγικές Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση και υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών.