Συναγερμός στην Εσθονία: Αναφορές για παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη

Σε εγρήγορση έχει τεθεί από το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) η Εσθονία, καθώς ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως δήλωσαν ευρωπαϊκές και νατοϊκές πηγές.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας χαρακτήρισε το περιστατικό ώς «πρωτοφανώς βίαιο».

Το περιστατικό σημειώνεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Η εσθονική κυβέρνηση τόνισε σήμερα ότι τα τρία μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά.

Εσθονός ΥΠΕΞ: «Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος»

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασύ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες κατά των συνόρων και η επιθετικότητά της από τη Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.

Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα αυτή στην Βαλτική.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφεί τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ευρώπη: «Πολύ επικίνδυνη πρόκληση»

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ