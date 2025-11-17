Συναγερμός στην Ευρώπη: «Ζήσαμε ίσως το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», λέει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η προειδοποίηση που απηύθυνε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε νέες δηλώσεις του, ισχυριζόμενος πως το καλοκαίρι που πέρασε «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη, εκτιμώντας πως μέχρι το 2029 είναι αυξημένες οι πιθανότητες σύγκρουσης ΝΑΤΟ και Ρωσίας, με την Μόσχα να σπεύδει να απαντήσει.



Ο Πιστόριους ανέφερε ότι μέχρι πρόσφατα η Γερμανία και το ΝΑΤΟ θεωρούσαν πιθανό ένα ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης στη Συμμαχία από το 2029 και μετά, ωστόσο νεότερες αξιολογήσεις κάνουν λόγο για πιθανή κλιμάκωση ήδη από το 2028. «Ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο εκσυγχρονισμός και επανεξοπλισμός στις χώρες του ΝΑΤΟ είναι μείζονος σημασίας όπως υπογράμμισε ο Γερμανός υπουργός, τονίζοντας ότι η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας.

Από το 2027, οι πολίτες θα υποβάλλονται σε ιατρικούς ελέγχους προκειμένου να βρεθούν πιθανοί μελλοντικοί έφεδροι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία μεγάλης εφεδρικής δύναμης για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας.



Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να καταστήσει τη Μπούντεσβερ την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Ο Πιστόριους έχει επίσης επισημάνει ότι, εάν η Γερμανία δεχθεί επίθεση, είναι έτοιμη «να σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ειρήνη διασφαλίζεται μόνο όταν η χώρα είναι έτοιμη να αμυνθεί σε ενδεχόμενο κίνδυνο έχοντας την κατάλληλη στρατιωτική ισχύ, μια θέση που δείχνει τη σκλήρυνση της στάσης της Γερμανίας απέναντι στη Μόσχα.



Η απάντηση της Μόσχας ήταν σφοδρή, με την εκπρόσωπο του ρωσικού Υουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, να δηλώνει πως «μετά από αυτά, δεν αμφιβάλλουμε για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος». Η Μόσχα εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική ως προς τις αναφορές περί επικείμενης σύγκρουσης, κατηγορώντας τη Γερμανία για επιθετική ρητορική.



Οι δηλώσεις Πιστόριους εντάσσονται σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 15 Νοεμβρίου στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, όπου ο Γερμανός υπουργός υποστήριξε ότι ο κίνδυνος πολέμου δεν είναι θεωρητικός, αλλά απαιτεί προετοιμασία και αποφασιστικότητα από τα κράτη της Συμμαχίας.

Τα πυρηνικά όπλα και άλλες αποτρεπτικές δυνατότητες που κατέχει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλουν στην διατληρηση της σταθερότητας και όχι στην κλιμάκωση των εντάσεων.