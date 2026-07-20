Μενού

Συναγερμός στην Ιορδανία: Καταρρίφθηκαν 3 ιρανικοί πύραυλοι

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Αμμάν καθώς η Ιορδανία βρίσκεται στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν

Reader symbol
Newsroom
Iron Dome
Iron Dome | AP Photo/Tsafrir Abayov, File
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Αμμάν καθώς η Ιορδανία βρίσκεται στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν.

Σύμφωνα με το ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων Petra που επικαλείται πηγή από το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ιορδανίας, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα πως έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στην Άκαμπα της Ιορδανίας, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ