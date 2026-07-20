Συναγερμός στην Ιορδανία: Καταρρίφθηκαν 3 ιρανικοί πύραυλοι

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Αμμάν καθώς η Ιορδανία βρίσκεται στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν.
Σύμφωνα με το ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων Petra που επικαλείται πηγή από το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ιορδανίας, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα πως έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στην Άκαμπα της Ιορδανίας, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά».
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