Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς προ ολίγου οι επιβάτες στο αεροδρόμιο Fuhlsbuettel εκκένωσαν την περιοχή ελέγχου ασφαλείας λόγω μιας «αστυνομικής κατάστασης», σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου φέρεται να ενημέρωσε τους επιβάτες ότι όλες οι αναχωρήσεις ακυρώνονται προσωρινά και ότι πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε χώρο πέρα από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας. Ακόμη και οι επιβάτες που βρίσκονταν ήδη σε αεροσκάφος κλήθηκαν να αποβιβαστούν.

Σύμφωνα με το γερμανικό NDR, δεν είναι ακόμη σαφές εάν η πιθανή απειλή προέρχεται από άτομο ή από αντικείμενο. Όλοι οι επιβάτες έπρεπε να εγκαταλείψουν την περιοχή εκτός των ορίων ασφαλείας, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Αεροδρόμιο Αμβούργου - Τελευταία ενημέρωση

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του Reuters, για το περιστατικό ευθύνεται ένας άνδρας που πάτησε κουμπί έκτακτης ανάγκης, το οποίο ανοίγει οδούς διαφυγής, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην περιοχή ασφαλείας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

«Οι πτήσεις δεν μπορούν προς το παρόν να αναχωρήσουν, αλλά οι αφίξεις προχωρούν κανονικά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία», ανέφερε το αεροδρόμιο στην ιστοσελίδα του.