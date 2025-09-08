Μενού

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Εκκενώθηκε τμήμα του αεροδρομίου του Χίθροου στο Λονδίνο.

Άδειο το Χίθροου μετά τη φωτιά
Στιγμιότυπο από το άδειο αεροδρόμιο του Χίθροου | AP Photos
Την εκκένωση του Τερματικού Σταθμού 4 του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο προκάλεσε η πιθανή παρουσία επικίνδυνου υλικού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι η περιοχή του check-in στον συγκεκριμένο τερματικό σταθμό έκλεισε και εκκενώθηκε, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε προληπτικά, όπως επισημαίνει και η Πυροσβεστική.

Το αεροδρόμιο καλεί τους επιβάτες να μην μεταβαίνουν στο Terminal 4, το οποίο παραμένει κλειστό όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση των αρχών. Εικόνες από το σημείο δείχνουν πλήθος επιβατών να έχουν συγκεντρωθεί έξω από τον σταθμό.

Οι υπόλοιποι τερματικοί σταθμοί του Χίθροου συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Πηγή: The Guardian

