Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Χίθροου: Ένοπλοι αστυνομικοί, κλειστοί σταθμοί και έλεγχοι σε όλα τα οχήματα

Συναγερμό σήμαναν οι αρχές στο Αεροδρόμιο του Χίθροου. Ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, terminals έχουν κλείσει και γίνονται έλεγχοι «όχημα προς όχημα».

heathrow
Το αεροδρόμιο του Χίθροου. | Shutterstock
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί, στο αεροδρόμιο του Χίθροου, στο Λονδίνο, με την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται στο σημείο λόγω «περιστατικού», όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσαν. 

Σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο ανέφερε: «Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού 3».

Το Heathrow Express και τμήματα της γραμμής Elizabeth, σύμφωνα με το BBC, τέθηκαν εκτός λειτουργίας το πρωί της Κυριακής, ενώ οι διασώστες επιχειρούσαν στο σημείο. Σύμφωνα με τη National Rail, η κυκλοφορία των τρένων έχει πλέον αποκατασταθεί, όμως συνεχίζονται οι καθυστερήσεις.

Χίθροου: Ισχυρή αστυνομική παρουσία

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αναφορές για ισχυρή παρουσία ένοπλης αστυνομίας, για οδηγίες προς τους πολίτες να παραμείνουν στα οχήματά τους, καθώς και για χρήση αερίου.

Εκπρόσωπος της National Rail, όπως μεταφέρει το The Mirror, δήλωσε: «Οι γραμμές άνοιξαν ξανά, επιτρέποντας στα τρένα να εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο Χίθροου, μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης».

«Παρότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, αναμένεται να συνεχιστούν οι αναταράξεις έως ότου τα δρομολόγια επανέλθουν πλήρως στο κανονικό τους πρόγραμμα. Καθυστερήσεις έως και 10 λεπτών, καθώς και ακυρώσεις, είναι πιθανές έως τις 11:45».

Οπτικό υλικό δείχνει αστυνομικούς να ελέγχουν συστηματικά όχημα προς όχημα στο Χίθροου, καθώς φαίνεται να διεξάγουν έρευνα.

 

