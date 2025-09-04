Συναγερμός στο Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς

Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά στο σταθμό Victoria, στο Λονδίνο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, με αρκετούς ανθρώπους να τραυματίζονται, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.

Όπως αναφέρει το Sky News, πρόκειται για λεωφορείο της γραμμής 24 και σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London.



A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported.



https://t.co/7D77OjYVxY



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W — Sky News (@SkyNews) September 4, 2025

Στον τόπο του ατυχήματος βρίσκονται πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Ο δρόμος παραμένει κλειστός και όλα τα οχήματα εκτρέπονται προς άλλες οδούς.

Bus crash nearby Victoria Station several people injured.. pic.twitter.com/Uz4M3ed7oj — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 4, 2025